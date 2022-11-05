عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يسخر من تصريحات أحمد زاهر الأخيرة .. وعارضة أزياء فرنسية تدخل الإسلام

أحمد زاهر
أحمد زاهر

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

ياسمين عز: أوعي تطلبي فلوس من جوزك في الأوقات دي
 

قالت ياسمين عز فى برنامجها اليوم،  على المرأة معرفة الأوقات المناسبة التى تطلب فيها المال من زوجها ومصاريف المدارس وأن تبتعد هن نهائيا عن التحدث معه فى أمور مالية فى هذه الأوقات .

منتشر بين البنات والسيدات.. اكتشف طرق علاج الدوالي
 

تعد الدوالي من المشكلات التى تؤثر بشكل مباشر على قدرة الإنسان فى استخدام ساقيه سواء فى الوقوف أو السير أو حتى الجلوس فترة طويلة ففى جميع الأحوال تسبب الألم .

دخلت الإسلام.. شاهد| لحظة نطق عارضة أزياء عالمية الشهادتين في مسجد

دخلت الإسلام  عارضة أزياء أجنبية وأعلنت هذا الخبر الأيام الماضية على السوشيال ميديا مما أثار ضجة بين الجمهور خاصة فى البلاد العربية ، وانتشرت العديد من الشائعات عن عارضة الأزياء العالمية مارين الحيمر .

شايلين أرواحكم في اللوكيشن.. جمال شعبان يهاجم أحمد زاهر

اعترضت عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا على تصريحات الفنان أحمد زاهر عن الأطباء حيث قال أن التمثيل أصعب مهنة فى التاريخ .. “ومافيش طبيب أو مهندس بيشتغل عدد الساعات اللى بنشتغلها” مما دفع دكتور جمال شعبان للتعليق على الأمر عبر صفحته الشخصية …..

فقدان البصر.. عادة شائعة بين الجميع تهدد الإنسان بالعمى

يعد العمى من أخطر الأشياء التى تهدد الإنسان فالنظر هو مرآة البشر على كل ما فى العالم والاستمتاع به أو الاستفادة منه لذا يهتم العلماء بمعرفة الأسباب التى تزيد من احتمالات فقد البصر لتفاديها. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتهاء أزمة الزمالك .. موعد أول مباراة لـ كهربا مع الأهلي

بدون تشفير .. قناة مفتوحة تنقل 28 مباراة بـ كأس العالم 2022 مجانًا

مالها عينك .. ابنة شيرين تقلق جمهورها بـ فيديو صادم | شاهد

جلسة مع الخطيب.. الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع ثنائي الأهلي| تفاصيل

الصيف راجع تاني!.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. فيديو

سامع صوتي يا عمرو.. أول حديث لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

رغم بدايته .. إلغاء حفل ويجز بسبب التكدس الجماهيري

جريمة التيك توك.. قرار عاجل من النيابة في واقعة قتل فتاة لشقيقها بالغربية

موضوعات متعلقة

ياسمين عز: أوعي تطلبي فلوس من جوزك في الأوقات دي

منتشر بين البنات والسيدات.. اكتشف طرق علاج الدوالي

دخلت الإسلام.. شاهد| لحظة نطق عارضة أزياء عالمية الشهادتين في مسجد

طريقة عمل محشي باذنجان بمذاق شهي

فقدان البصر.. عادة شائعة بين الجميع تهدد الإنسان بالعمى

شايلين أرواحكم في اللوكيشن.. جمال شعبان يهاجم أحمد زاهر

طريقة عمل مكرونة بشاميل بطعم لا يقاوم

برج السرطان .. حظك اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022: التزم بالاسترخاء

ترشيحاتنا

هل تجب المضمضة عند شرب السجائر قبل الصلاة؟ الإفتاء تجيب

أم مصرية تبكي القلوب بدعوات لابنها أمام الكعبة.. شاهد رد فعله

خاص| لحظة اقتحام الجمهور حفل ويجز .. فيديو

المغرب يجهض عملية لتهريب مليوني قرص مخدر قادمة من لبنان

مشروع قانون يلزم الحكومة بتسليم النواب تقريرا سنويا حول خفض نسبة الانبعاثات

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم السبت 5-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عز: أوعي تطلبي فلوس من جوزك في الأوقات دي

بإطلالة جديدة.. إيمان العاصي تستعرض جمالها على إنستجرام

جلسة تصوير مختلفة.. منى زكي تبهر متابعيها في أحدث ظهور| شاهد

ملحن اضطهده..ناقد يكشف سبب منع المطرب النقاش من الغناء مع أصالة بالأوبرا

فيديو

ديانا حداد: لا مانع من تجسيد قصة حياتي| فيديو

دخلت الإسلام.. شاهد| لحظة نطق عارضة أزياء عالمية الشهادتين في مسجد

هجرة غير شرعية .. تفاصيل مصرع 3 مصريين وفقدان 21 آخرين |فيديو

الصيف راجع تاني!.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ