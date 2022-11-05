نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يسخر من تصريحات أحمد زاهر الأخيرة .. وعارضة أزياء فرنسية تدخل الإسلام

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

ياسمين عز: أوعي تطلبي فلوس من جوزك في الأوقات دي



قالت ياسمين عز فى برنامجها اليوم، على المرأة معرفة الأوقات المناسبة التى تطلب فيها المال من زوجها ومصاريف المدارس وأن تبتعد هن نهائيا عن التحدث معه فى أمور مالية فى هذه الأوقات .

منتشر بين البنات والسيدات.. اكتشف طرق علاج الدوالي



تعد الدوالي من المشكلات التى تؤثر بشكل مباشر على قدرة الإنسان فى استخدام ساقيه سواء فى الوقوف أو السير أو حتى الجلوس فترة طويلة ففى جميع الأحوال تسبب الألم .



دخلت الإسلام.. شاهد| لحظة نطق عارضة أزياء عالمية الشهادتين في مسجد

دخلت الإسلام عارضة أزياء أجنبية وأعلنت هذا الخبر الأيام الماضية على السوشيال ميديا مما أثار ضجة بين الجمهور خاصة فى البلاد العربية ، وانتشرت العديد من الشائعات عن عارضة الأزياء العالمية مارين الحيمر .

شايلين أرواحكم في اللوكيشن.. جمال شعبان يهاجم أحمد زاهر



اعترضت عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا على تصريحات الفنان أحمد زاهر عن الأطباء حيث قال أن التمثيل أصعب مهنة فى التاريخ .. “ومافيش طبيب أو مهندس بيشتغل عدد الساعات اللى بنشتغلها” مما دفع دكتور جمال شعبان للتعليق على الأمر عبر صفحته الشخصية …..

فقدان البصر.. عادة شائعة بين الجميع تهدد الإنسان بالعمى



يعد العمى من أخطر الأشياء التى تهدد الإنسان فالنظر هو مرآة البشر على كل ما فى العالم والاستمتاع به أو الاستفادة منه لذا يهتم العلماء بمعرفة الأسباب التى تزيد من احتمالات فقد البصر لتفاديها.