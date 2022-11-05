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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لاعبو الفيوم فى أول تدريب مع الكابتن إينو المدير الفني الجديد.. تفاصيل

لاعبى نادى الفيوم
لاعبى نادى الفيوم أثناء التدريب

أدى  لاعبى   فريق الفيوم الأول أولى تدريباته بقيادة الكابتن خالد إينو المدير الفني الجديد وجهازه الفني، عقب رحيل الكابتن أحمد عبد الغني، المدير الفني السابق، على ملعب مركز شباب إطسا والذي سيستقبل تدريبات فريق الفيوم خلال الفترة القادمة.

بدأ المران بجلسة جمعت الكابتن إينو المدير الفنى وجهازه المعاون مع اللاعبين عن الفترة القادمة وضرورة بذل الجهد من اللاعبين والحرص على اللعب دائما على الثلاث نقاط ولا بديل غير الفوز.

حضر التمرين أحمد فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة الرواد، و شريف حربي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على قطاع كرة القدم، والكابتن محمد مجد و حسين القيسي، وكان في إستقبالهم حافظ شفيق مدير مركز شباب إطسا، و أحمد سلامة، والكابتن جمال عبد الناصر.

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يذكر أن مجلس إدارة نادي الفيوم بالتعاون مع الشركة الراعية لقطاع الكرة قد أعلن عن التشكيل النهائي للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد الجِلسة التي عقدت اليوم الأربعاء مع مسؤولي شركة لرواد للإستثمار الرياضي، الراعية لفريق الكرة برئاسة الحاج أحمد فهمي.

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