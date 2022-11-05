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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أصفر قصير .. نسرين أمين تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور

نسرين أمين
نسرين أمين

حرصت الفنانة نسرين أمين علي مشاركة جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
 

و خطفت نسرين أمين انظار جمهورها  بإطلالة جذابة مرتدية فستان قصير باللون الأصفر ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.
 

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وتعاقدت الفنانة نسرين أمين، على بطولة فيلم "رهبة" أمام أحمد الفيشاوي، وتجسد، خلال أحداث العمل شخصية مطربة شعبية تحاول أن تسعى للنجومية خلال أحداث العمل.
 

فيلم "رهبة" بطولة كل من أحمد الفيشاوي ونسرين أمين، وبيومي فؤاد، وسما إبراهيم ومحمود البزاوي، والفيلم من تأليف محمد علام، وتحت قيادة المخرج رضا عبد الرازق.
 

جدير بالذكر أن آخر أعمال نسرين أمين السينمائية كان فيلم "واحد تاني"، بطولة أحمد حلمي، روبي، نور إيهاب، أحمد مالك، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج محمد شاكر خضير.
 

وشاركت نسرين أمين في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" كضيفة شرف، العمل من بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

 

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