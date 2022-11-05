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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة شتوية .. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

صدى البلد

تألقت الفنانة نانسي عجرم بصورة جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نانسي عجرم بإطلالة شتوية جذابة ، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

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وطرحت الفنانة نانسي عجرم، ڤيديو كليب أغنيتها “علشانك” والتي حققت نجاح كبير جداً وقت طرحها في شكل الأغنية السنيجل.

وأعلنت المطربة اللبنانية نانسي عجرم عن طرح كليب غنائي جديد لإحدى أغاني ألبومها الجديد.

ونشرت نانسي صورة من كواليس تصوير أحدث أغانيها التي تحمل عنوان "علي شانك"عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" إنستجرام" وعلقت قائلة :"علي شانك من فرحتى هعمل فى الشارع زفة..  قريبا"

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