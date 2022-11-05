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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بالمسئولين لعلاجه على نفقة الدولة من مرض الضمور الشوكي

صدى البلد

أرسل القارئ هشام رافت يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاجه على نفقة الدولة.

وقال في استغاثته انا مريض ضمور العضلات الشوكي واحتاج الي العلاج في اسرع وقت ممكن لان حالتي بتسوء يوم بعد يوم.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بحالته الصحيه للتواصل مع مقدم الشكوي علي رقم 01090650417.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين تلقي شكاوي المواطنين تلقي شكاوى واستفسارات رصد شكاوى المواطنين

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