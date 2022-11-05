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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بالمسئولين لعلاج شاب 30 عاما من مرض نفسي

صدى البلد

أرسل القارئ سامي محمد يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاج مهندس يعاني من مرض نفسي.

وقال في استغاثته يوجد شاب موجود فى المعادى الجديده الشطر السابع شارع الإدارة التعليمية  وهو 30 عام تقريبا وهو مريض نفسى فى حاله صعبه جدا ويسكن فى الشارع ليس له من يقف بجانبه أو يساعده فى العلاج والحالة الصحية خطر جدا  ودائما فى حالة هياج بيتعرض لسكان المنطقة ومن الممكن جدا ان يأذى نفسه او ياذى أحد المارة

وطالب المسؤولين مساعدة هذا الشاب وعلاجه في احد مستشفيات  الطب النفسى الحكومية وذلك لحمايته وحماية سكان المنطقة من كارثة من الممكن ان تقضى بحياة الآخرين للتواصل علي رقم 01000918232.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين تلقي شكاوي المواطنين تفعيل شكاوي تلقي شكاوى واستفسارات

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