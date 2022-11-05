الأمر ليس صحيحا.. السقا يكشف حقيقة تعاونه مع أوكا فى أغنية جديدة

نفي الفنان أحمد السقا ما تردد حول مشاركته فى أغنية جديدة مع أوكا من كلماته ، مؤكداً أن الأمر ليس له علاقة من الصحة .

واضاف احمد السقا : أوكا راجل ناجح فى عمله ولكني سمعت تلك الاشاعة خلال الساعات الماضية .

واستكمل احمد السقا : بالفعل هناك اغنية من المقرر ان يقوم محمد نور بغنائها من كلماتي ، ولم اتقاضي اجراص عنها ، لإانا أقوم بكتابة بعض الاشعار وإذا اعجب بها احد من اصدقائي امنحه له .

وكان قد شارك الفنان أحمد السقا اليوم في جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ41.

وتحدث "السقا" عن مشاركته في مسلسل الإختيار وقال:" مسلسل الاختيار أثر بشكل كبير فى جميع الناس بمختلف أعمارها، حتى الأطفال التى شعرت بالانتماء الشديد للوطن، لدرجة أن كل النشء يرغبون فى أن يصبحوا ضباطًا.

وتابع:"سعيد لتواجدي مع أحمد عز وكريم عبد العزيز فى مشهد واحد فى مسلسل الاختيار 3، ومستعد أن أعمل معهم مرة أخرى".

وأضاف: حينما رأيت أحمد العوضي في شخصية الإرهابي هشام عشماوي أصبت بالعصبية واندمجت وتخيلت هشام العشماوي هو الذى أمامي.

ولفت:" المشهد ترك أثرًا طيبًا لدى الناس وظلوا يرددون الحديث الذى دار بيني وبين أحمد العوضي"