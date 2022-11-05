عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأمر ليس صحيحا.. السقا يكشف حقيقة تعاونه مع أوكا فى أغنية جديدة

أحمد السقا
أحمد السقا

نفي الفنان أحمد السقا ما تردد حول مشاركته فى أغنية جديدة مع أوكا من كلماته ، مؤكداً أن الأمر ليس له علاقة من الصحة .

واضاف احمد السقا : أوكا راجل ناجح فى عمله ولكني سمعت تلك الاشاعة خلال الساعات الماضية . 

واستكمل احمد السقا : بالفعل هناك اغنية من المقرر ان يقوم محمد نور بغنائها من كلماتي ، ولم اتقاضي اجراص عنها ، لإانا أقوم بكتابة بعض الاشعار وإذا اعجب بها احد من اصدقائي امنحه له .

وكان قد شارك الفنان أحمد السقا اليوم في جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ41.

وتحدث "السقا" عن مشاركته في مسلسل الإختيار وقال:" مسلسل الاختيار أثر بشكل كبير فى جميع الناس بمختلف أعمارها، حتى الأطفال التى شعرت بالانتماء الشديد للوطن، لدرجة أن كل النشء يرغبون فى أن يصبحوا ضباطًا.

وتابع:"سعيد لتواجدي مع أحمد عز وكريم عبد العزيز فى مشهد واحد فى مسلسل الاختيار 3، ومستعد أن أعمل معهم مرة أخرى".

وأضاف: حينما رأيت أحمد العوضي في شخصية الإرهابي هشام عشماوي أصبت بالعصبية واندمجت وتخيلت هشام العشماوي هو الذى أمامي.

ولفت:" المشهد ترك أثرًا طيبًا لدى الناس وظلوا يرددون الحديث الذى دار بيني وبين أحمد العوضي"

 

 

 

احمد السقا كريم عبد العزيز معرض الشارقة اوكا الفنان احمد السقا The Insider بالعربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتهاء أزمة الزمالك .. موعد أول مباراة لـ كهربا مع الأهلي

بدون تشفير .. قناة مفتوحة تنقل 28 مباراة بـ كأس العالم 2022 مجانًا

مالها عينك .. ابنة شيرين تقلق جمهورها بـ فيديو صادم | شاهد

جلسة مع الخطيب.. الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع ثنائي الأهلي| تفاصيل

سامع صوتي يا عمرو.. أول حديث لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

الصيف راجع تاني!.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. فيديو

جريمة التيك توك.. قرار عاجل من النيابة في واقعة قتل فتاة لشقيقها بالغربية

نجم بيراميدز يتصدر .. قائمة هدافي النادي الأهلي في السوبر المصري

ترشيحاتنا

يواصل الصعود ..أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 5-11-2022

مجلس الشيوخ يقر مهام متعددة للجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان.. اعرفها

بورصة السيارات|زيادة 180 ألف جنيه على أسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2022.. صور

بعد تسريح نصف الموظفين .. مليون مستخدم يغادرون تويتر

اكتشاف جثث أجنة داخل قصاري زرع على سطح عمارة في تونس.. فيديو

ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القصة الكاملة لدخول عارضة أزياء عالمية الإسلام .. وما علاقة لاعب الزمالك بـ مارين الحيمر؟

أم مصرية تبكي القلوب بدعوات لابنها أمام الكعبة.. شاهد رد فعله

ياسمين عز: أوعي تطلبي فلوس من جوزك في الأوقات دي

بإطلالة جديدة.. إيمان العاصي تستعرض جمالها على إنستجرام

فيديو

وصلة رقص بين لوسي وإيمي سلطان على أنغام "ايه اليوم الحلو ده"

ديانا حداد: لا مانع من تجسيد قصة حياتي| فيديو

دخلت الإسلام.. شاهد| لحظة نطق عارضة أزياء عالمية الشهادتين في مسجد

هجرة غير شرعية .. تفاصيل مصرع 3 مصريين وفقدان 21 آخرين |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ