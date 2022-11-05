عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن : تعافي الوظائف في الولايات المتحدة ما زال قويا

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن أحدث تقرير للوظائف عن شهر أكتوبر الماضي يؤكد أن تعافي الوظائف لا يزال قويا.


وقال بايدن، في بيان صدر عن البيت الأبيض، اليوم، إن إضافة 261 ألف وظيفة جعل معدل للبطالة ما زال منخفضا بصورة تاريخية عند 7ر3%، ليزيد عدد الوظائف بصورة مستمرة خلال العامين اللذين أمضاهما في الرئاسة حتى الآن بنحو 10 ملايين وظيفة، وهو رقم قياسي.

أنحاء العالم


وشدد بايدن على أن التضخم هو التحدي الأكبر لإدارته، قائلا "أعلم أن الأسر الأمريكية تشعر بضغوط، والتضخم يضرب سائر الدول في أنحاء العالم، ولدي خطة لخفض الأعباء والتكاليف، وخصوصا بالنسبة للرعاية الصحية والطاقة وسائر التكاليف اليومية ونحرز بالفعل تقدما، حيث تراجعت أسعار الوقود بواقع 20ر1 دولار للجالون منذ بداية فصل الصيف".


من ناحية أخرى.. هاجم بايدن الجمهوريين قائلا "إن خطة الجمهوريين مختلفة، فهم يريدون زيادة تكلفة الأدوية والتأمين الصحي والطاقة ومنح المؤسسات الكبرى والأثرياء المزيد من التسهيلات الضريبية، وهذا يمثل كارثة".
 

بايدن البيت الأبيض الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كولر يفجر مفاجأة عاجلة بشأن كهربا فى الأهلي.. فيديو

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

سامع صوتي يا عمرو.. أول حديث لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

كولر يرفض الحديث .. صدمة بشأن غرامة كهربا.. فيديو

الصيف راجع تاني!.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. فيديو

بلاش أفورة.. خالد الغندور يثير الجدل بالتعليق على أداء نجم الأهلي

نجم بيراميدز يتصدر .. قائمة هدافي النادي الأهلي في السوبر المصري

هتعيش مع مين؟ حقيقة تورّم عين ابنة شيرين بعد ظهورها المفاجئ برفقة والدها

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة واليابان تشددان على الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان

الدول الإفريقية المنتجة للنفط تضع رؤية موحدة لتقديمها في قمة المناخ بشرم الشيخ

وزير الآثار يبحث وضع أجندة أحداث وفعاليات ثقافية لتنشيط السياحة بالأقصر طوال العام

المستشار الألماني يشارك في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ ويلتقى بالرئيس السيسي

الهيئة تنفي علاقتها بصفحة اتحاد كتاب معرض القاهرة الدولي على فيس بوك

كازاخستان تؤكد استمرار عملها بمبدأ الاقتصاد المفتوح ‎‎

ضبط شخصين لقيامهما بالاستيلاء على نحو 20 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

الهند: إغلاق المدارس الابتدائية اعتبارا من الغد في العاصمة بسبب تلوث الهواء

ترشيحاتنا

متى تنتهي أقدار الله لك ؟.. علي جمعة: في هذه الساعة

بايدن : تعافي الوظائف في الولايات المتحدة ما زال قويا

الغردقة تستقبل أولى رحلات بولندا بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا

الولايات المتحدة واليابان تشددان على الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان

أبرز علامات السخط على حكم الله.. علي جمعة يحذر من فعل شائع

هبوط حاد في سعر الدولار عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مجهول يدمر سيارة ويترك رسالة صادمة لصاحبها الأمريكي

رعب.. شاب هندي يعثر على أفعى سامة تحت "البطانية"|فيديو

في ذكرى ميلاد معالى زايد.. أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت فى المحاكم

بعد منع "المطرب النقاش"..مهن الفنانين قبل الشهرة.. شكوكو نجار والشريف صبي جزار

فيديو

علاء مرسي عن فيديوهاته مع دومنيك : دمنا تقيل ووحشة..وأقدمها لركوب الموجة

في ذكرى ميلاد معالى زايد.. أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت فى المحاكم

وصلة رقص بين لوسي وإيمي سلطان على أنغام "ايه اليوم الحلو ده"

ديانا حداد: لا مانع من تجسيد قصة حياتي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ