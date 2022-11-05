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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية أمريكا : نؤكد دعم بلادنا للشعب العراقي

وزير خارجية أمريكا
وزير خارجية أمريكا

بحث الرئيس العراقي  عبد اللطيف جمال رشيد، السبت، مع وزير الخارجية انتوني بلينكن أهمية التحالف الاستراتيجي والتعاون الوثيق بين العراق والولايات المتحدة في محاربة الإرهاب في العراق والمنطقة.
  
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية ، أن "الرئيس جمال رشيد تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، هنأ فيه  الرئيس بمناسبة انتخابه، متمنياً لفخامته وللحكومة العراقية النجاح في مهماتهم".
 
وبحسب البيان، فقد "عبّر وزير خارجية الولايات المتحدة عن سعادته بالطريقة السلمية والديمقراطية التي جرى بها انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة تعمل على إنجاز كل ما من شأنه أن يدعم تثبيت الأمن في العراق ويدعم استقراره وتقديم الخدمات لشعبه وتحسين العلاقة بين المركز وإقليم كردستان وبما يصبّ في مصلحة العراق بكلّ مكوّناته".
 
وأكد الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد والوزير انتوني بلينكن "أهمية التحالف الاستراتيجي والتعاون الوثيق بين العراق والولايات المتحدة في محاربة الإرهاب في العراق والمنطقة. حيث جدد الوزير بلينكن تأكيد بلاده دعم الشعب العراقي".
 
وخلال المكالمة، تحدث الرئيس مع الوزير بلينكن عن "حضورهما لمؤتمر قمة المناخ المزمع عقده في شرم الشيخ. وفي هذا الصدد، أشار رئيس الجمهورية الى المشاكل البيئية التي يعاني منها العراق وشحّة المياه. 

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