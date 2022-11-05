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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رئيس غرفة الدقهلية التجارية: جميع السلع متوافرة داخل الأسواق ولا توجد أي أزمة

صدى البلد

قال المهندس أحمد رعب رئيس غرفة الدقهلية التجارية:  إن جميع السلع متوافرة داخل الأسواق ولا توجد أى أزمة  أو نقص فى السلع ولا ندرة؛ لافتا إلى أن هناك مخزونا استراتيجيا للسلع بوفرة داخل الأسواق.

وأشار فى تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ”  إلى أن هناك تعاونا بين الغرف التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية، لتوفير كافة السلع الإستراتيجية بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة .
 

ولفت رئيس غرفة الدقهلية إلى أن الغرفة تقوم بدورها فى رصد تحركات الأسعار وتوعية المواطنين بأسعار جميع السلع  داخل كافة أسواق المحافظة من خلال بيان يومى يصدر عن الغرفة ويتم نشره على الصفحة الرسمية للغرفة لإخطار المواطنين فى كافة المراكز بالسعر اليومى لكافة أنواع السلع والخضر والفاكهة واللحوم والأسماك .
 

واستعرض رعب أسعار الخضر والفاكهة الواردة من سوق الجملة ، مشيرا الي أن سعر  الطماطم يتراوح بين 7-8 جنيهات, والبطاطس 12 – 15 , والفلفل 8 , فلفل ألوان 18 , خيار صوب  8 – 10 , جزر 10 , كرنب حسب الحجم 15-20 , كوسة 8-10 , ليمون 10 - 12, بصل أحمر  5 , بامية 20 - 25, قلقاس 8-10، باذنجان رومى 8 , شطة 10 , شطة حمراء 3.5-5 ، بنجر 15 - 20, بطاطا 2.5-3.5 ، فاصوليا خضراء 10-13، ثوم 4-5.5جنيه.
 

وتوقع  أن أسعار الطماطم والبطاطس متوقع لهما انخفاض اسعارهما مع بدء نزول الانتاج من العروة الجديدة الى الاسواق  الشهر الجارى بداية من انتاج البحيرة ثم المنيا.  
 

بينما الفاكهة اليوم  سجل التفاح الأخضر وأصفر20 – 25 جنيه , تفاح أمريكانى أحمر من 25 – 30, جوافة 8 , موز 15, برتقال 8-10 ، بلح أسمر وأصفر 12, رمان 6.50, عنب 10 – 12, كاكا 15, مانجو زبدية 15 ، تفاح جولدن 12-21، تفاح سورى أحمر 19-23، تفاح سورى أبيض 18-22، موز بلدى 11-12.5، أناناس 8-12 مستورد 10-14، عنب 4-5 كريمسون 8-13، جوافة 6، كيوى 35-55، رمان سكرى 3-7.5، كمثرى 10-18، بلح أصفر 5-7، رطب 8-10، بارحى 18-25، مانجو كيت 12-15، برتقال 3.5-5.5 جنيها .

الغرف التجارية مديرية التموين المواطنين البطاطس الداخلية الفاكهه

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