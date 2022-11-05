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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب إضراب الطيارين.. تعطل رحلات الخطوط الجوية الكينية

الطيران الكيني
الطيران الكيني

أعلنت الخطوط الجوية الكينية تعطل ‬‬رحلاتها بسبب إضراب نقابة الطيارين، على الرغم من مطالبة الحكومة لهم بالتراجع عنه.

وسيؤثر الإضراب، الذي تقرر أن يبدأ في الساعة 6.00 صباحا بالتوقيت المحلي، على آلاف المسافرين بغرض الأعمال والعطلات في أحد أهم مراكز الطيران في القارة الأفريقية.

وكانت نقابة الطيارين قالت في وقت سابق إنها ستدعو إلى إضراب بسبب خلاف بشأن مساهمات معاشات التقاعد وتسوية الأجور المتأخرة لأعضائها بعد مرور 14 يوما دون تعامل إدارة الشركة مع شكواهم.

ووصفت شركة الطيران الإضراب بأنه غير قانوني وقالت إنه قد يعرض تعافيها من جائحة كورونا للخطر، وقد تخسر الشركة 300 مليون شلن (2.5 مليون دولار) على الأقل في اليوم.

جائحة كورونا القارة الافريقية الخطوط الجوية الكينية إضراب نقابة الطيارين

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