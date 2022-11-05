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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فى دورته السابعة.. تفاصيل انطلاق مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل

مهرجان طيبة
مهرجان طيبة

كشفت الدكتورة هنا مكرم رئيس مهرجان طيبة الدولى تفاصيل انطلاق مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل في دورته السابعة بمحافظة أسوان المقرر أن تبدأ اليوم.

وقالت "  مكرم " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، إن الفنون التلقائية تشمل كل ما هو فطرى للأطفال من كتابة ، شعر ، رسم، منوهة بأن مسرح الطفل أساسه فنون تربوية ويهدف لدراسة المنهج وتطبيقه فى المسرح لينتج جيل واثق من قدراته يعبر عن إمكانياته يقدر قيمة الفن وإبداعه .

وأضافت أن هدف مهرجان طيبة هو تعبير الطفل عن قدراته وتنفيذ قواعد وشروط المسابقة، لافتة إلى المهرجان يقبل مختلف الفئات العمرية بداية من المرحلة الابتدائية سواء فى الفن التشكيلى ، المسرح وهناك ورش فنية للأطفال تبدأ من 10 سنوات وحتى 16 سنة.

وأوضحت أنه سيتم افتتاح المهرجان اليوم السبت وتنتهى فعالياته يوم 9 نوفمبر فى قاعة عروس النيل فى أسوان .

 

مهرجان طيبة محافظة أسوان مهرجان المرحلة الابتدائية الفن التشكيلي صباح الخير يا مصر

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