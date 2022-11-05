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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رفعت فياض: النائب محمد أبوالعينين ملم بالواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمصر| فيديو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

قال  رفعت فياض: مدير تحرير جريدة الأخبار: إن النائب محمد أبو العينين  ملم بالواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بالدولة، نظرا لكونه نائب بمجلس النواب، فضلا عن أنه من أبرز رجال الأعمال في مصر، وعندما يتحدث عن القطاع الخاص يكو معبرا عن واقع طبيعة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص .

وأضاف رفعت فياض ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رد كثيرا على محاولات تشويه صورة مصر في ملف حقوق الإنسان  ، وذلك أكثر من مرة بالخارج ، موضحا أنه الرئي أكد اهتمامه بحقوق المصريين في الصحة والتعليم والمسكن الملائم .


وتابع " فياض " ، أن حقوق الإنسان من وجهة نظر الرئيس عبد الفتاح السيسي تشتمل الاهتمام بالمواطن في التعليم والصحة والسكن وخلافه ، ولي فقط كما يتحدث الغرب عن حق المواطن في التظاهر .

 

واسترسل " فياض " ، أن الظروف الحالية تتطلب ترشيد الإنفاق في بعض المجالات ، ولكن دون المساس بالمشروعات القومية ، والتعليم ، والصحة . 

 

رفعت فياض توك شو برنامج صباح البلد حقوق الإنسان أبو العينين

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