بفضل مؤتمر المناخ.. خبير سياحي: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ أصبحت 100%

قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، إن مؤتمر المناخ المقرر انطلاق فعالياته في شرم الشيخ يمثل حملة ترويجية للسياحة في مصر ومدينة شرم الشيخ، متابعا: رؤساء وملوك الدول المشاركين بمثابة وسيلة دعاية للسياحة المصرية.

وأضاف "وليد البطوطي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مؤتمر المناخ تسبب في ارتفاع نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ إلى 100%، متابعا: مؤتمر المناخ سيقدم دعاية مباشرة للدولة والسياحة.

أشار إلى أن هناك بعض الوفود المشاركة بالمؤتمر ستزور القاهرة والأقصر وبعض المحافظات الأخرى، وهو ما سيساهم في زيادة الترويج للسياحة، مشيدا بتعامل الدولة المصرية مع مدينة شرم الشيخ وتطويرها باستمرار.

وشدد على أن مدينة شرم الشيخ من أفضل المقاصد السياحية عالميا، وليس في مصر فقط، وعادت إلى مكانتها الطبيعية خلال الفترة الماضية.