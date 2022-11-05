الحكومة: 9968 شكوى بمجال الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر أكتوبر 2022، من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة بهذا الشأن.



قال مدير المنظومة انه فيما يتعلق بمجال الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، إن وزارة التضامن الاجتماعي انتهت خلال شهر أكتوبر الماضي من بحث ودراسة 9968 شكوى وطلبًا واستغاثة منها ما يتعلق بإصدار وإعادة تفعيل كارت برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة، وشكاوى أخرى تتعلق بالتضرر من عدم استحقاق هذا البرنامج، حيث جاءت نتائج فحصها غير مطابقة لشروط الاستحقاق لبعض المواطنين، وتولت المنظومة التنسيق مع أجهزة وزارة التضامن الاجتماعى المختلفة بشأن إعادة التواصل مع الأسر السابق عدم استفادتهم وتوجيههم بتقديم تظلم للإدارة الاجتماعية التابع لها.

وفي سياق متصل، وفي ضوء الاهتمام بتقديم سبل الدعم للمواطنين من ذوي الهمم، فقد تم إنهاء إجراءات إصدار عدد 355 بطاقة خدمات متكاملة لمواطنين قد تقدموا بشكاوى واستغاثات خلال الشهر نفسه، من خلال التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للبريد وشركات الشحن.

فى حين كثفت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء جهودها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بشأن الاهتمام وتقديم الدعم اللازم للأشخاص بلا مأوى لحمايتهم من التشرد ومخاطر الشارع وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية لهم.

كما انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الشهر من بحث ودراسة 2443 شكوى وطلبًا واستغاثة تتعلق بإجراءات صرف المستحقات التأمينية.

وحول الشكاوى والاستغاثات التي تطلبت تدخلاً ومعالجات سريعة، فأوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه تم تسجيل 5480 شكوى واستغاثة متنوعة، حيث تم توجيهها فور تلقيها لفرق التعامل السريع والطوارئ بالجهات المعنية.

كما تلقت المنظومة، خلال الشهر نفسه، شكاوى تتعلق بآثار تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها عدة محافظات يومي 25 و26 أكتوبر، وجاءت تلك الشكاوى من مواطنين مقيمين بـ 9 محافظات، وقد تم توجيه تلك الشكاوى لجهات الاختصاص وفقاً لطبيعة كل منها، إلى جانب التنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات لسرعة التعامل معها ومتابعة الإجراءات المتخذة تجاه تلك الشكاوى وجهود الجهات المعنية لإزالة أسبابها.