ذهبت إلى المستشفى تشتكي من آلالم القولون فوضعت طفلة..تفاصيل

روت لمياء شهاب، طبيبة النساء والتوليد بـ مستشفى كوم أمبو بأسوان، تفاصيل وضع سيدة أربعينية طفله وهي لا تعلم، قائلة:" كنت متواجدة في الاستقبال العام و تفاجأت بدخول سيدة أربعينية على كرسي متحرك تعاني من آلام في المعدة".

وأضافت "لمياء شهاب" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، السيدة كانت تشير إلى أنها مصابة بالقولون وتعاني منه منذ فترة، متابعة: بدأت في الاستفسار عن الحالة الصحية لمعرفة أسباب انتفاخ المعدة بهذا الشكل.

واسترسلت: بعد الاستفسار عن حالتها الصحية، قررت تحويلها إلى قسم النساء والتوليد، لإجراء الإشاعات والفحوصات، متابعة: بعد الفحوصات وجدنا أن السيدة حامل وتم وضع الطفل.



وأكملت: السيدة كانت في الشهر التاسع ووضعت طفلة وهي لا تعلم بكونها حامل.