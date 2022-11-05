الهزار القاتل| طالب يكسر دماغ زميله بسبب اللعب في الشارع ..التفاصيل الكاملة

لم يتوقع مصطفى الطالب بالصف الثانى الإعدادى بقرية سنديون بقليوب فى القليوبية أن اللهو واللعب مع أحد زملائه سوف تكون نهايته دخول المستشفى وحجزه فى غرفة الرعاية نتيجة إصابته بجروح قطعية وشروخ في الجمجمة والمخ.

تفاصيل تعدى طالب على زميله بقالب طوب

وفقا لشهود عيان تبين انه اثناء قيام المجنى عليه ويدعى مصطفى الهو مع أصدقائه فى الشارع عقب الخروج من أحد الدروس بقيامه بالتشاجر معه ورغم قيام زملائهم بانهاء التشاجر إلا أن المتهم أسرع وحمل قالب طوب وهشم رأس مصطفى ليفاجئ الجميع بالدماء تسيل على وجه وتخرج من رأسه.

نقل الطالب المصاب إلى المستشفى

وعلى الفور تم ابلاغ أسرة المصاب وتم نقله على الفور إلى مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة لتفاجئ أسرته عقب توقيع الكشف الطبى عليه واجراء الفحوصات الطبية بإصابته بجروح قطعية في الوجه وشرخ بالجمجمة واشتباه ارتجاج بالمخ وتم حجزه داخل المستشفى لتلقى العلاج.

التحفظ على الطالب المتهم

من جانبها أمرت جهات التحقيق في مركز قليوب بمحافظة القليوبية، بالتحفظ على الطالب أصاب زميله بقالب طوب خلال مشاجرة نشبت بينهما أثناء اللهو وطلبت الاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله وطلب تحريات المباحث.



وكانت قرية سنديون التابعة لمركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية قد شهدت إصابة طالب بجروح قطعية في الوجه وشرخ بالجمجمة واشتباه ارتجاج بالمخ إثر تعدي زميله عليه بقالب طوب خلال مشاجرة نشبت بينهما أثناء لهوهما.



جرى نقل المصاب إلى مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتحفظ على المتهم.

بلاغ ومحضر بالواقعة بمركز شرطة قليوب

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى النيل للتأمين الصحي باستقبال طالب بإصابات متعددة بالرأس، وجرى إسعافه، وذلك خلال مشاجرة بقرية سنديون مركز قليوب.



وانتقل ضباط مباحث مركز قليوب لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة مصطفى أ م، 13 سنة طالب بالصف الثاني الإعدادي، مصاب بجروح قطعية بالوجه وشرخ بالجمجمة واشتباه ارتجاج بالمخ على يد “ع م أ”، 15 سنة طالب ومقيمان منطقة سنديون دائرة المركز وذلك باستخدام قالب طوب خلال مشاجرة نشبت بينهما أثناء اللهو ما أدى إلى إصابته.



وتم نقل المصاب لمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة لتقديم الإسعافات والعلاج اللازم، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت الجهات المعنية التحفظ عليه.