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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في ظروف غامضة.. شاب ينهي حياته داخل مصنع طوب بأسيوط

جثة
جثة

 أقدم عامل على إنهاء حياته داخل مصنع طوب بالمنطقة الصناعية الأولي في أسيوط الجديدة  في ظروف غامضة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .
 

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة لأحد الشباب ملقاه على الأرض داخل مصنع طوب.

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انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية أن الشاب يدعى"محمود.ا" 28 عامًا، عامل بمصنع طوب بالمنطقة الصناعية الأولي في أسيوط الجديدة.


وجارى الاستماع إلى أقوال أقارب وجيران وأصدقاء المتوفى للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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