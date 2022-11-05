إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بكفر الزيات

تعرض 4 أشخاص بينهم طفلان، لإصابة بكدمات وسحجات وكسور، وجروح قطعية متفرقة، فى حادث تصادم دراجة نارية "موتوسيكل" بميدان محمد نجيب، بمدينة كفر الزيات، التابعة لمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بإصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة، بعد أن صدمتهم دراجة نارية (موتوسيكل)، بميدان محمد نجيب بمدينة كفر الزيات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين من المعاينة إصابة سيدة باصابات بالغة وابنتها، وطفلين، بكدمات وسحجات وكسور، بعد أن صدمتهم دراجة نارية موتوسيكل حال سيرهم بميدان محمد نجيب، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وتم ضبط سائق الموتوسيكل المتسبب في الحادث، واقتياده إلي ديوان مركز شرطة كفر الزيات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.