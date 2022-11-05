برعاية وزارة الاتصالات.. انطلاق قمة تكني للتكنولوجيا بحضور جماهيري بمكتبة الإسكندرية

انطلقت اليوم السبت بمكتبة الإسكندرية قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال بمكتبة الإسكندرية، والتي تعد القمة الأكبر من نوعها في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول حوض المتوسط، والتي تستمر حتى الثلاثاء الثامن من نوفمبر، تزامنًا مع احتفالات مصر والعالم بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال.

وتعقد تكني تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الشعبة العـامة للاقتصـاد الرقمـي والتكنولوجيـا، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر"،وغيرها من الجهات والمؤسسات.

وشهدت القمة مع بدء انطلاقها حضورًا محليًا ودوليًا رفيعًا كونها حدث دولي هام يركز على تفعيل دور التكنولوجيا في صناعات متعددة وتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال على وجه الخصوص، ودعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة وتبادل الخبرات مع أقرانهم في المنطقة العربية والشرق الأوسط ومنطقة دول حوض البحر المتوسط من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها في كل صناعة من الصناعات، ويشارك في الحدث عدد كبير من المستثمرين على رأسهم المستثمر الأمريكي العالمي ديفيد روز.

وتهدف قمة تكني ، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة فرص الشركات الناشئة في الحصول على تمويل يدفعها للمزيد من التوسع والنمو، مشيدًا باستمرار تصدر مصر لقائمة جذب التمويل والاستثمارات في الشركات الناشئة إقليميًا.