مشاهدة مباراة مانسشتر سيتي وفولهام مباشر الآن 0 - 0 فى الدوري الإنجليزي

بدأ عشاق الدوري الإنجليزى البحث عن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام مباشر اليوم ، إذ يلتقي مانشستر سيتي مساء اليوم السبت فريق فولهام على ملعب الاتحاد ، ضمن الأسبوع الخامس عشر لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز .

ويستضيف فريق مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، نظيره فولهام اليوم، السبت، في افتتاح الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين مانشستر سيتي وبين فولهام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “الاتحاد” معقل السيتينيز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطتين.

وخاض مانشستر سيتي 12 مباراة حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 9 مباريات وتعادل في مباراتين بينما تلقى هزيمة واحدة.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره فولهام ، اليوم "السبت، في تمام الخامسة مساء

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يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره فولهام ، اليوم، السبت على ملعب الاتحاد، ضمن الأسبوع الخامس عشر لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز .

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يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره فولهام اليوم، السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن الأسبوع الخامس عشر لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز .

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