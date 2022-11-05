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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل مصرع أسرة كاملة بمطروح في حادث تصادم ملاكي مع نقل.. صور

صورة الحادث
صورة الحادث

عرف عبد الستار  خوير أحد أبناء مطروح من قبيلة  القناشات بالسيرة  الحسنة  ومدوامته على الصلاة  ومساعدة الناس .

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وبعد زواجه رزقه الله  بثلاثة من الأبناء أصبحوا  قرة عين له وكان يصحبهم  معه في تحركاته  ليتعلموا أصول التعامل مثل والدهم .
زيارة للقاهرة 
انطلق عبد الستار وأسرته إلى القاهرة فى  زيارة عائلية لم تستغرق سوى يومين فقط   وقرر العودة مرة أخرى إلى مقر إقامته وأسرته بمطروح .
العودة فجرا
قرر عبد الستار أن يعود مبكرا من القاهرة ولم ينتظر حتى الصباح حتى يتيح لأبناءه  فرصة للراحة قبل ذهابهم لمدارسهم يوم الأحد  وانطلق مساء الجمعة من القاهرة إلى مطروح .
 

وقوع الحادث
انشغل عبد الستار بقيادة سيارته متجها إلى مقر إقامته في مطروح  بينما نامت زوجته وأولاده الثلاثة بجواره داخل السيارة  وبينما ينطلق بسيارته فى محور الضبعة قاطعا الظلام والهدوء الشديد الذى خيم على الطريق  فوجئ عبد الستار بسيارة نقل تقطع الطريق للمرور للجهة المقابلة ، وحاول السيطرة  على السيارة إلا أنه لم يتمكن لتصطدم سيارته الملاكى ق م ق123  بالسيارة النقل.

مصرع الأسرة بالكامل 
تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح ، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل بالكيلو 135 محور الضبعة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى العلمين ضحايا الحادث عبدالستار منصور خوير وزوجته وأولاده الثلاثة جثث هامدة  إثر الحادث .
حزن بمطروح 
سيطرت حالة من الحزن بين أهالى مطروح بسبب الحادث و مصرع الأسرة بالكامل  والمكونة من 5 أفراد الأب وزوجته وأولاده الثلاثة .

ونعى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عبد الستار منصور خوير وزوجته وأولاده الثلاثة إثر حادث أليم.. سائلين المولى عز وجل أن يغفر لهم ويرحمهم وان يلهم ذويهم وجميع الأهل وقبيلة القناشات ومطروح جميعا  الصبر والسلوان.
وقال عبد الحميد القناشى مدير إذاعة مطروح: “إنا لله وانا اليه راجعون.فاجعه بحق هزت مطروح بحادث اليم صباح اليوم توفي علي اثره ابن العم عبدالستار خوير وزوجته وابنائه الثلاثة.  اللهم ارحمهم واغفر لهم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم”.

وقال حمد شعيب نائب رئيس اتحاد الهجن المصري: "استيقظنا على خطب جلل ولانقول إلامايُرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون إثر حادث أليم رحل  ابن العم الشاب عبدالستارمنصور خوير هو وزوجته واولاده اللهم إلهم اهلهم الصبر والسلوان المرحوم بإذن الله الشاب عبدالستار هو إبن المرحوم منصور خوير إسماعيل بدرالعاصي  القناشي 
وزوجته إبنة  الحاج عبدالعزيز عبدالقوي سنوسي نُعزي انفسنا وأسر الراحلين والله نسأل ان يتغمدهم الله برحمته آمين".

عزاء قبيلة القناشات
من المقرر أن تتم مراسم دفن ضحايا الحادث بعد إنهاء إلاجراءات القانونية ومن المقرر أن يقام سرادق عزاء بقبيلة القناشات القبيلة  التابع لها عبد الستار  .

الحادث 
أحد انجال عبد الستار
عبد الستار 
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