عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داعية: على العبد أن يلتمس صفات الرحمة من الله| فيديو

الشيخ أحمد الطلحي
الشيخ أحمد الطلحي

قال الداعية الإسلامي الشيخ أحمد الطلحي ، إن الله عز وجل وصف نفسه بالنور في القرآن الكريم ، وأرسل نبيه محمد من النور ، ووصف الله عز وجل كتابه الكريم بالنور ، متابعا : " دعاء النبي كان أن يجعل الله فيه نورا فتجد أن الإنسان أصبح بذلك بوتقة من نور " .

وأضاف الشيخ أحمد الطلحي ، خلال لقائه لـ برنامج " دنيا ودين " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد "، أن من صفات الله عز وجل الرحمة ، وهي أحد أسمائه الحسنى ، وأنزل بها رحمة واحدة للكون وهو نبيه محمد .

وتابع : إن تلمس صفة الله عز وجل في رحمته تتجلى في رحمة الأب مع أبنائه ، ورحمة الأم مع أبنائها ، ورحمة الأحباب مع بعضها .

وأردف ، أن الله وعد الراحمون في الأرض بالرحمة من العذاب ، والدلالة أن كل إنسان خلق من الرحمة والنور التي وصف الله عز وجل بها نفسه . 

أحمد الطلحي برنامج دنيا ودين الداعية الإسلامي الشيخ أحمد الطلحي دنيا ودين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بقوة لأول مرة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

كولر يفجر مفاجأة عاجلة بشأن كهربا فى الأهلي.. فيديو

مصرع 5 من أسرة واحدة.. شاهد| اللقطات الأولى لحادث محور الضبعة

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

شفاف ولا بطانة.. فستان إلهام شاهين يثير الجدل|شاهد

زيادة 26 جنيها ..سعر الذهب فى مصر اليوم 5-11-2022

العربية إتعجنت.. عبد الستار يفقد زوجته وأبنائه الثلاثة في حادث مأساوي بمطروح| القصة الكاملة

130 جنيها للجملي.. أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

ترشيحاتنا

بعد إعلان إصابته.. موقف ميسي من المشاركة في كأس العالم 2022

الفرح تحول لميتم| مئات الأهالى يشيعون جنازة والد عريسين سقط أثناء حفل زفافهما بالبحيرة.. صور

مشاهدة مباراة مانسشتر سيتي وفولهام مباشر الآن 0 - 0 فى الدوري الإنجليزي

استشاري يكشف مشاكل خطيرة تسببها مشاجرة الأزواج على الأطفال

قرار جمهوري بتعيين الدكتور شريف خاطر عميد حقوق السابق رئيسًا لجامعة المنصورة

الكربون الأزرق.. سمكة قرش تكشف أكبر نظام بيئي سينقذ مناخ العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اعتناقها الإسلام.. مارلين الحيمر فى صور جديدة أمام الكعبة.. شاهد

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير لأحد المستودعات الرئيسية لإدارة المهندسين العسكريين

أقراط ماسية حولتها إلى بروش؟. قصة "دبوس" ظهرت به الملكة كاميلا

رغم أناقتها.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان بلقيس في مهرجان Diafa|شاهد

فيديو

تتعدى الخطوط الحمراء.. رأي غير متوقع من إيناس الدغيدي في ياسمين عز ورضوى الشربيني

التمثيل أصعب من الطب.. تفاصيل خلاف جمال شعبان مع أحمد زاهر

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير لأحد المستودعات الرئيسية لإدارة المهندسين العسكريين

انخفاض في درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ