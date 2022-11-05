داعية: على العبد أن يلتمس صفات الرحمة من الله| فيديو

قال الداعية الإسلامي الشيخ أحمد الطلحي ، إن الله عز وجل وصف نفسه بالنور في القرآن الكريم ، وأرسل نبيه محمد من النور ، ووصف الله عز وجل كتابه الكريم بالنور ، متابعا : " دعاء النبي كان أن يجعل الله فيه نورا فتجد أن الإنسان أصبح بذلك بوتقة من نور " .

وأضاف الشيخ أحمد الطلحي ، خلال لقائه لـ برنامج " دنيا ودين " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد "، أن من صفات الله عز وجل الرحمة ، وهي أحد أسمائه الحسنى ، وأنزل بها رحمة واحدة للكون وهو نبيه محمد .

وتابع : إن تلمس صفة الله عز وجل في رحمته تتجلى في رحمة الأب مع أبنائه ، ورحمة الأم مع أبنائها ، ورحمة الأحباب مع بعضها .

وأردف ، أن الله وعد الراحمون في الأرض بالرحمة من العذاب ، والدلالة أن كل إنسان خلق من الرحمة والنور التي وصف الله عز وجل بها نفسه .