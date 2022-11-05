المنتدى المصري للتنمية المستدامة يشيد بالاستعدادات لقمة المناخ بشرم الشيخ

قال عماد الدين عدلي، رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة، إن الدولة بدأت في الاستعداد لقمة المناخ منذ فترة طويلة، وهو ما وضح من خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمم المناخ التي عقدت خلال الفترة الماضية، للتأكيد على اهتمامه بقضية التغير المناخي.

وأضاف "عماد الدين عدلي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الإرادة السياسية تتعامل مع قضية المناخ بشكل منظم واستراتيجية واضحة، لافتا إلى أن مصر قامت بتنفيذ العديد من المشاريع للحد من حجم الانبعاثات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج التكيف في عدة مجالات.

وأوضح رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة، أن الدولة وضعت برامج ومشروعات قوية لحماية المناطق المعرضة للسيول، مشددا على أن الدولة لديها نماذج واضحة ومشروعات رائدة في حماية المناخ.

وتوقع أن تخرج عن قمة المناخ بشرم الشيخ آليات واضحة للتعامل مع التغيرات المناخية، مشيدا بالحشد المصري فيما يخص الاستعداد لمؤتمر المناخ.



