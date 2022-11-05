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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ملتقى حرفي لتعليم فن شغل النحاس

شباب ورياضة الشرقية
شباب ورياضة الشرقية تُنفذ ملتقى حرفي لتعليم فن شغل النحاس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

من جانبه ، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة قامت المديرية بتنظيم ملتقى حرفي بمركز شباب بلبيس بحضور 15 فتاة من عضوات نادي الفتاة والمرأة بمركز الشباب لتعليمهن وتدريبهن على فن شغل النحاس،  وهو أحد أهم الفنون الإسلامية الهامة التي بقيت محتفظة بمكانتها حتى الآن.

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وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة ، أن الهدف من تنفيذ الملتقيات الحرفية هو نشر ثقافة العمل الحر والتدريب على المهن الحرفية لتمكين الفتاة اقتصادياً وتوفير لها حياة كريمة.

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