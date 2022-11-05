صلاح زيدان يوضح مفهوم سرعة القذف عند الرجال.. فيديو

قال الدكتور صلاح زيدان استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إنه عندما يحدث مغص وألم في الجانب الأيمن من المريض، فهذا يعني أن من المحتمل أن تكون هناك مشاكل في الزائدة ولكن لابد من إجراء فحوصات للتأكد حتي يتم التشخيص الصحيح.

وأضاف الدكتور صلاح زيدان استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، في حواره ببرنامج “أنا والطبيب” المُذاع على قناة "صدى البلد": "المغص الكلوي يكون له أعراض كثيرة مثل حرقان فى البول ودخول الحمام بكثرة وألم شديد لا يستطيع المريض تحمله".

وقال الدكتور صلاح زيدان، إن سرعة القذف يكون حينما يحدث خلال دقيقة من بدء العلاقة الزوجية، ويمكن أن يكون بشكل دائم أو شبه دائم.

وتابع أن عملية القذف لابد وأن تكون بشكل دائم بنسبة أكبر من 50%.