أخبار التكنولوجيا.. أفضل بدائل لموقع تويتر.. أوبو تحدث 7 من هواتفها إلى أندرويد 13

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

ضربت الفوضى تويتر بعد تولى رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، رئاسه الشركة بأيام، حيث تسببت سياساته وتوجهاته في هجرة جماعية لمستخدمي الموقع من المغردين المؤثرين إلى تطبيقات منافسة للمنصة، كطريقة للتعبير عن غضبهم من قرارات الرئيس التنفيذي الجديد وأسلوب إداراته المثيرة للجدل.

تستعد شركة ريلمي Realme، لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة Realme 10، متضمنة أحد أفضل هواتف أندرويد القادرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

أصدرت شركة أوبو Oppo، التحديث التجريبي لواجهة المستخدم التابعة لها ColorOS 13، القائمة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 13، لهاتف Reno 8 Pro 5G في الهند في شهر سبتمبر المنصرم، واليوم، أعلنت عملاقة التقنية الصينية عن أن نسختها المستقرة سيتم طرحها لأحدث هواتف تشكيلة رينو اعتبارا من 8 نوفمبر الجاري.

كشفت أحدث التسريبات تفاصيل مهمة حول هاتف شاومي الأسطوري Xiaomi Redmi K60، والتي سيكون من بين أفضل الهواتف المنافسة في عالم أجهزة أندرويد المخصصة للألعاب، نظرا لمواصفاته الممتازة وسعره المقبول.

لا تصدق كل ما تسمعه أو تراه.. 5 تقنيات تجعل ما ينتشر على الإنترنت غير حقيقي

لطالما امتلأت شبكة الإنترنت بالمعلومات الخاطئة، ولكن على الأقل لم يكن من الصعب فصل الحقائق عن الخيال بقليل من الجهد والتركيز، فقد أدى ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى تغيير بعض الحقائق حول ما يمكن تصديقه أو معرفة زيفه، مما جعل الشك في كل ما يعرض أو يشارك على شبكة الإنترنت أكثر أهمية من أي وقت مضى.

لو حد ضايقك.. اعرف إزاى تحذف متابعي إنستجرام المزعجين دون علمهم

يمتلك تطبيق صور الشهير إنستجرام Instagram، العديد من الميزات التي تتيح لمستخدميه التحكم بالخصوصية، حيث يتيح لمستخدميه إمكانية تحديد الأشخاص الذي ترغب بإضافتهم إلى قائمة المتابعة لديك، بالإضافة لميزات مخصصة لحظر وتقييد الحسابات التي لا ترغب في أن يرون مشاركاتك على المنصة.

كيفية حذف تويتر بشكل نهائي من جوالك

ارتفع معدل البحث عن كيفية حذف تويتر؟ عبر محرك "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، وذلك بسبب الفوضي التي أحداثها الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك" Elon Musk، بعد أن اشترى شركة التواصل الاجتماعي، حيث شملت قراراته الجنونية تسريح آلاف الموظفين وفرض رسوم على مستخدمي المنصة المميزين، فإذا كنت ممن يبحثون عن كيفية حذف تويتر؟ سنوضح لك خلال السطور التالية كيفية القيام بذلك.