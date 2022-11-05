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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير الكويت يغيب عن قمة المناخ بشرم الشيخ

أمير الكويت يغيب
أمير الكويت يغيب عن قمة المناخ بشرم الشيخ

كشفت مصادر كويتية، عن غياب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن قمة المناخ بشرم الشيخ COP27 والتي تنطلق غدا الأحد.

وقال السفير الكويتي لدى القاهرة محمد صالح الذويخ في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سيرأس الوفد الكويتي المشاركة بقمة المناخ في مصر.

وأشار الذويخ إلى أن الوفد الكويتي المشارك بالقمة يضم نحو 140 فردا، يصلون تباعا خلال اليومين القادمين.

وأوضح أنه من المتوقع أن يصل ولي عهد الكويت إلى شرم الشيخ يوم الاثنين، ليلقي كلمة خلال "قمة القادة" على هامش مؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر.

ومن المنتظر أن ينظم جناح دولة الكويت بمؤتمر المناخ عددا من الفعاليات على هامش القمة، التي تعقد تحت شعار "معا نحو التنفيذ لتحقيق نتائج عادلة وطموحة".

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على جانب آخر، سيشارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.

وقالت السفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات لدى مصر، في بيان إن دولة الإمارات " سعيدة باستضافة ورئاسة مصر لهذه الدورة من مؤتمر الأطراف الذي يعقد بمشاركة واسعة لأكثر من 100 رئيس دولة، ورؤساء حكومات ووزراء، ورؤساء هيئات دولية، ومنظمات المجتمع المدني والشباب".

يشار إلى أنه مصر وجهت دعوات إلى أكثر من 200 حكومة ومنظمة للمشاركة بمؤتمر المناخ، ويٌتوقع أن يشارك حوالي 90 رئيسة دولة في المؤتمر الذي ينطلق صباح الأحد.

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