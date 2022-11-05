من قلب الريف المصري.. التنسيقية تواصل جلسات الحوار الوطني بالقليوبية

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجلسات النقاشية حول الحوار الوطني في محافظة القليوبية، حيث عقد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاءا جماهيريا مع أبناء قرية ورورة بمركز بنها، حول الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد النائب عمرو درويش على حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدائم على التواجد الشعبي وسط أبناء الشعب المصري، والاستماع لمطالبهم وآرائهم المختلفة، مثمنا مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الحوار الوطني والاستماع بشكل مباشر لمطالب المواطنين.

واستمع نائب التنسيقية إلى الحضور ووجهات نظرهم في مختلف القضايا التي تهم الشارع المصري، وتطرق الحضور للحديث عن المشاكل التي يتعرضوا لها و المتمثلة في إشكاليات قانون التصالح، واشتراطات البناء، وأزمة الأسمدة ومشاكل تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ فيما يتعلق بالمعاش المبكر، كما تحدث الحضور حول المشاكل التي يتعرض لها الصيادين، والتسجيل في مبادرة تكافل وكرامة.

وأشاروا إلى ضرورة توفير الخدمات للقرية والمركز والمتمثلة في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، ورصف الطرق، مطالبين بإنشاء معهد ديني ومدرسة فنية، كما ناشدوا الحكومة مواجهة الفساد في بعض الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية.

الجدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات ‏الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة هذه القضايا مع المتخصصين مع كافة المجالات.