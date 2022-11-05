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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بابا الفاتيكان: شيخ الأزهر ينشر ثقافة الأخوة الإنسانية وتعزيز السلام العالمي

شيخ الأزهر وبابا
شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان

التقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في مملكة البحرين، في إطار زيارتهما إلى المملكة لزيارة البلاد والمشاركة في ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني".

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وأعرب الإمام الأكبر عن تقديره لأخيه البابا فرنسيس، واللقاء مجددًا في إطار العلاقات الأخوية بينهما، وسعيهما معًا لإحلال وإرساء قيم السلام والعيش المشترك وقبول الآخر، مؤكدًا أنَّ وثيقة الأخوة الإنسانية، أضحت أنموذجًا ونهجًا  يمثل أساسًا للبناء من أجل السلام والوئام والاحترام المتبادل والتسامح بين الناس.

 

من جانبه، رحَّب البابا فرنسيس،  بالإمام الأكبر، معربًا عن تقديره لجهود الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين في دعم وتشجيع الحوار بين أتباع الأديان ونشر ثقافة الأخوة الإنسانية وتعزيز السلام العالمي، مؤكدًا أهمية تضامن قادة وزعماء الأديان من أجل خير البشرية وإعلاء صوت الدين لخدمة الإنسانية، مؤكدًا أيضًا على أهمية الحوار في إنهاء الحروب والصراعات والحد من انتشار العنصرية والكراهية.

 

 

 

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