أمام مؤتمر موسع عن العلاقات العربية الأمريكية بواشنطن.. أبو العينين: الجميع في بلدنا يلتف حول الرئيس السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.. وأدعو أعضاء الكونجرس لزيارة مصر وتكذيب المعلومات المغلوطة

أبو العينين للبرلمانيين والسفراء والوزراء ورجال الاعمال وقادة مراكز الفكر الأمريكيين والعرب:



• أطالب بدور أمريكي قوى في أزمة سد النهضة.. فالولايات المتحدة لديها مفتاح الحل

• الرئيس السيسي يبنى حضارة مصر الحديثة وكل المؤشرات تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح

• الشركات الأمريكية أمام فرصة ذهبية للاستثمار في مصر

• التشريعات والسياسات الجديدة تعزز المنافسة وتزيل العوائق البيروقراطية وتحمي حقوق الملكية الفكرية

• أدعو لإنشاء مدينة صناعية أمريكية في" قناة السويس"

• مصر لديها الاستقرار والربحية والبنية الأساسية والطاقة والشباب والموقع الجغرافي الفريد

• هناك إرادة سياسية وتصميم قوى من الرئيس السيسي لدعم القطاع الخاص وإزالة أي معوقات تواجهه.

• أدعو للإسراع في توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر والولايات المتحدة

• إشادة كبيرة من المشاركين الأمريكيين والعرب بما حققه السيسي من إنجازات وما تشهده مصر من طفرة

شهدت العاصمة الامريكية واشنطن الأربعاء الماضي حدثا كبير، حيث عقد المؤتمر الحادي والثلاثين لصناع القرار العرب والامريكيين والذى نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، والذى شهد حضور مكثفا من أعضاء الكونجرس والسفراء العرب وعدد من الوزراء العرب والامريكيين الحاليين والسابقين وقادة مراكز الفكر والإعلاميين.

وقد خصص المؤتمر جلسة خاصة عن مصر كان المتحدث الرئيسي فيها النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وقد شهدت الجلسة تفاعلا كبير من الحضور واشادة بما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات على المستويين الداخلي والخارجي وأن مصر قدمت خلال السنوات السبع الماضية نموذجا يحتذى في استعادة الاستقرار والمضي قدما في طريق التنمية في ظل عالم تضربه الأزمات المتتالية.. كما عرض أبو العينين فيلما تسجيليا يرصد أهم الإنجازات التي حققتها مصر من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

الجميع يلتف حول الرئيس

وأكد أبو العينين في كلمته أن الرئيس السيسي نجح في بناء الجمهورية الجديدة.. التي تقوم على الاستقرار والازدهار والديمقراطية. مؤكدا أن الجميع في مصر يشاركون الرئيس الحلم بهذه الجمهورية، والعمل من أجل بنائها في وقت قياسي.

وأشار الى أن كل المؤشرات تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، لتحقيق مزيد من الإصلاح السياسي والانطلاق الاقتصادي، والارتقاء بجودة حياة لمصريين. موضحا أنه يكفي ما شهدناه مؤخرا من إطلاق الحوار الوطني العام الذى تشارك فيه كل القوى الوطنية ليناقشوا بكل حرية كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد وعد الرئيس بتنفيذ توصياته بل والمشاركة في فعالياته.

ووجه النائب أبو العينين الدعوة لمن يشاء من أعضاء الكونجرس ومن مراكز الفكر والإعلاميين لزيارة مصر والاستماع إلي الأحزاب والبرلمانيين والمفكرين. مؤكدا أن مثل هذه الزيارات والحوارات تشرح وتفسر ما يجري حقيقة في مصر وليس ما يتم نقله من معلومات مغلوطة عن مصادر مجهلة تؤثر سلبا على العلاقات بين بلدينا.

قفزة في مجال حقوق الانسان

وتحدث أبو العينين عن القفزة التي تحققها مصر في مجال تعزيز حقوق الانسان، حيث أطلق الرئيس السيسي العام الماضي أول استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر. والتي تستهدف تعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأكثر من 100 مليون مصري وفق ما نص عليه الدستور والاتفاقيات الدولية.

وتحدث عن التقدم الكبير الذي شهدته حقوق المرأة والشباب والمجتمع المدني وحقوق السكن والصحة بالإضافة الى عزم الدولة عن انهاء ملف المحكوم عليهم.

مشروع ضخم للانطلاق الاقتصادي

وعلى الصعيد الاقتصادي، تحدث أبو العينين عن مشروع الرئيس السيسي مشروع الطموح لتحقيق انطلاق اقتصادي كبير. وأشار الى أن هذا المشروع يقــوم مضاعفة مساحة المعمور من 6% حاليا والذي عشنا عليه لآلاف السنين إلى 14% لنبني بلد جديد، مشيرا الى انشاء العاصمة الإدارية الجديدة تعادل مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة باريس، وما يتم من بناء 30 مدينة ذكية جديدة واستصلاح وزراعة 2.5 مليون جديد. وأن تصبح مصر مركز إقليمي للغاز ومركز للطاقة المتجددة في حـوض المتوسـط، ونجاح مصر في التحول من دولة مستوردة للغاز إلى دولة مصدرة له ومن دولة لديها عجز كبير في الكهرباء إلى دولة مصدرة للكهرباء لدول الجوار ولدينا قدرة على تصدير المزيد.

الرئيس السيسي يدعم القطاع الخاص بقوة

وتحدث أبو العينين جهود الرئيس السيسي الكبيرة لتشجيع القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال حيث أصدرت الدولة خلال السنوات الأخيرة حزمة من السياسات والتشريعات التي تزيل العوائق البيروقراطية، وتعزز المنافسة، وتحمي حقوق الملكية الفكرية، وتحفز القطاعات ذات الأولوية.

وأضاف أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسى أصبح باستطاعة كل مستثمر يريد أن يقيم مشروع في مصر أن يحصل على الرخصة الذهبية والتي تتضمن كافة الموافقات في خطوة واحدة. مع حقه في التمتع بالمزايا والاعفاءات الأخرى للمشروعات التي تقام في منطقة قناة السويس والصعيد وفى القطاعات الصناعية والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة.

هذا هو قت الاستثمار في مصر

ودعا أبو العينين الشركات الامريكية لمضاعفة استثماراتها في مستفيدة من أن مصر أكبر سوق محلى كما أنها ملتزمة باتفاقيات التجارة الحرة مع ما يقرب من نصف دول العالم تضم نحو 2 مليار مستهلك، مؤكدا أن هــذا هــو وقــت الاستثمــار فــي مصــر.

وأضاف أن مصر لديها الأمن والاستقرار والربحية العالية والفرص الكثير ولديها البنية الأساسية والطاقة ولديها الشباب الأعلى تأهيلا والأرخص تكلفة في المنطقة. والأهم ليها الإرادة السياسية والتصميم لدعم القطاع الخاص وإزالة أي معوقات تواجهه.

وطالب أبو العينين الشركات الامريكية بأن تتخذ من مصر بوابة لها للإنتاج والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا. لاسيما مع دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية بين الدول الأفريقية وأن توطن جزء من سلاسل التوريد الخاصة بها في مصر واقترح على الحكومة الامريكية إنشاء مدينة صناعية للشركات الأمريكية في منطقة قناة السويس.

مؤكدا أهمية زيادة الاستثمارات الامريكية في الطاقة المتجددة وفى إنتاج الهيدروجين الأخضر وفي مجال الطاقة التقليدية فلدى مصر احتياطيات ضخمة غير مكتشفة من الغاز الطبيعي.

ودعا أبو العينين الى الإسراع في توقيع اتفاقية تجارة حرة مصرية أمريكية والى عقد ملتقي اقتصادي مصري – أمريكي سنوي للمستثمرين لزيادة سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة الاستثمارات بين بلدينا.

مطلوب دور أمريكي قوى لحل أزمة سد النهضة

واختتم أبو العينين كلمته بالتأكيد على أهمية تقوية دور الولايات المتحدة لحل أزمة سد النهضة مشيرا الى إن الولايات المتحدة لديها مفتاح حل الأزمة ولديها القدرة على الضغط على أثيوبيا من أجل التفاوض بحسن نية وبإرادة سياسية جادة وفى إطار زمني محدد للوصول الى اتفاق جديد يحقق مصالح الدول الثلاث. محذرا من أن عدم اتخاذ خطوات لتسوية الأزمة ينذر بصراعات جديدة. فالنيل بالنسبة لمصر هو مصدر الحياة لشعبها. هو مصدر 97% من المياه. ومصر لن تتسامح مع أي تهديد وجودي لحياة مواطنيها.

وأضاف أن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية تثبت حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وتفرض التزامات قانونية دولية على إثيوبيا تجاه جيرانها في دولتي المصب. مشيرا الى أن هذه الاتفاقيات " ليست معاهدات استعمارية" كما تزعم أثيوبيا بل إنها جميعها بدون استثناء وقعتها إثيوبيا كدولة مستقلة ذات سيادة بمـــا فــي ذلــــك اتفاقيات عام 1902 و1993 و2015.





