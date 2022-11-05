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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احذروا الزمالك .. خالد الغندور : الأهلي قبل مباراة السوبر غير بعده

خالد الغندور
خالد الغندور

علق، خالد الغندور نجم الزمالك السابق، علي تعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع نظيره فريق إنبي بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما مؤخراً فى بطولة الدوري الممتاز. 


وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك: "الأهلي قبل مباراة السوبر غير بعده .. احذروا عمر الزمالك ما خد الدوري إلا وهو مغلوب أو متعادل مع إنبي".

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IMG_٢٠٢٢١١٠٥_١٨٤٧١٣


أحدث مواجهات الزمالك في الدوري المصري الممتاز أمام انبي والتي انتهت بالتعادل ١-١ في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ويعاني فريق الزمالك من أزمات عديده خلال الفترة الحالية خاصه عقب ضياع لقب كأس السوبر المصري امام الأهلي علي استاد هزاع بن زايد.

 كما يعاني الفريق من غيابات كثيره بين اللاعبين بسبب الإصابة أبرزها محمود حمدي الونش وشيكابالا.

IMG_٢٠٢٢١١٠٥_١٨٤٧١٣
IMG_٢٠٢٢١١٠٥_١٨٤٧١٣

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