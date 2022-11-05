تحدث عن الإنجازات.. أحمد موسى يكشف تفاصيل مشاركة أبو العينين في مؤتمر صناع القرار بواشنطن

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة النائب محمد أبو العينين في فعاليات المؤتمر الحادي والثلاثين لصناع القرار العرب والأمريكيين، والذي نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، والذي شهد حضورا مكثفا من أعضاء الكونجرس والسفراء العرب، وعدد من الوزراء العرب والأمريكيين الحاليين والسابقين، وقادة مراكز الفكر والإعلاميين.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد“، إن النائب محمد أبو العينين، تحدث عن مصر وثورة 30 يونيو، كما تحدث عن العاصمة الجديدة، والإنجازات التي حدثت في مصر، مشيرا إلى أن مصر ستكون مركزا إقليميا للغاز.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أبو العينين أكد في المؤتمر، أن الرئيس السيسي يبني حضارة مصر الحديثة، وكل المؤشرات تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، كما أكد أن الشركات الأمريكية أمامها فرصة ذهبية للاستثمار في مصر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أبو العينين دعا لإنشاء مدينة صناعية أمريكية في قناة السويس، مشيرا إلى أن مصر لديها الاستقرار والربحية والبنية الأساسية والطاقة والشباب والموقع الجغرافي الفريد، فضلا عن أن هناك إرادة سياسية وتصميما قويا من الرئيس السيسي لدعم القطاع الخاص، وإزالة أي معوقات تواجهه".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن «أبو العينين تحدث عن قضايا حقوق الإنسان، والقضايا الاقتصادية، كما تحدث عن تمكين الشباب".