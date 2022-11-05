عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عادل حمودة : فوز الديمقراطيين بانتخابات الكونجرس فرصة ترامب لرئاسة أمريكا مجددا

عادل حموده
عادل حموده

افتتح الكاتب الصحفي عادل حمودة أولى حلقات برنامجه "واجه الحقيقة" على قناة القاهرة الإخبارية" بالحديث عن تغير تركيبة الولايات المتحدة الأمريكية السياسية والاجتماعية على مدار سنين طويلة، ما بين الحرب على الإرهاب وصعود التيار الذي اقتحم الكونجرس.


وذكر حمودة أن جيمس أدامز مؤلف كتاب "ملحمة أمريكا" قال إنها أرض الأحلام، أي حلم أرض تكون فيه الحياة أغنى وأكمل للجميع، ولكن أمريكا لم تعد كذلك، فمنذ 50 عاما تغيرت أمريكا، وحكمها رونالد ريجان الممثل، وريتشارد نيكسون الذي مني بفضيحة ووتر جيت، وبالتالي لم تعد شخصية الرئيس الأمريكي هي صانعة القرار، إذن من يصنع القرارات في الولايات المتحدة؟


واستعرض صراع الانتخابات في التجديد النصفي للكونجرس، وأهميتها بالنسبة للديمقراطيين والجمهوريين، ففوز الديمقراطيين يدعم استمرار بايدن وخططه ويصبح أسد يزأر وإذا خسر سيصبح بطة عرجاء، وفوز الجمهوريين يعني فرصة جديدة لترامب للفوز برئاسة 2024، ما يعني تغير السياسات الأمريكية حول قضايا مثل الحرب الروسية في أوكرانيا وما يحدث في الشرق الأوسط.

وقال حمود إن الكاتب الراحل حسنين هيكل ذكر أن حكم أمريكا يتكون من ثلاثة أضلاع: رجال المال، المخابرات المركزية "سي أي إيه" ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، موضحا أنها نظرية صحيحة لكن بها من التبسيط حد الخلل، ولفت إلى أن النظرية الثانية هي أن أي شخص في أمريكا يمكن أن ينجح في أي شيء، حتى أن مزارع فول سوداني قد يصبح رئيسا للجمهورية مثل جيمي كارتر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك.. تفاصيل

أحمد حسن: 7 رعاة للنادي الأهلي في الموسم الجديد

شفاف ولا بطانة.. فستان إلهام شاهين يثير الجدل|شاهد

مصرع 5 من أسرة واحدة.. شاهد| اللقطات الأولى لحادث محور الضبعة

احذروا الزمالك .. خالد الغندور : الأهلي قبل مباراة السوبر غير بعده

130 جنيها للجملي.. أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

العربية إتعجنت.. عبد الستار يفقد زوجته وأبنائه الثلاثة في حادث مأساوي بمطروح| القصة الكاملة

ماتت «أوفر دوس».. التحريات: سيدة الجيزة مصابة بالإيدز بسبب علاقاتها المتعددة|ما القصة؟

ترشيحاتنا

نابولي يواصل انتصاراته بالفوز على أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

مباراة الاعتزال .. بيكيه يقود برشلونة أمام ألميريا في الدوري الإسباني

مسيرة سلمية للعدالة المناخية.. أحمد موسى: مصر لم تمنع التظاهرات خلال قمة المناخ

استشاري بالأمم المتحدة: مصر تقود العالم لمناقشة قضية المناخ فى أكبر تجمع دولي

منح المستأجر 60% من قيمة الشقة .. مشروع قانون لـ الإيجار القديم

بورصة السيارات.. زيادة تصل لـ 135 ألف جنيه لأسعار رينو كادجار |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الهجوم على فنانة.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز| شاهد

شاهد.. أعاصير مرعبة تدمر مدنا أمريكية| مقاطع صادمة

تشبه السندريلا.. إطلالات مثيرة لـ منى زكى بعد تصدرها التريند.. شاهد

خليط البصل والليمون على الريق يحيمك من أمراض خطيرة

فيديو

علاقات متعددة .. تفاصيل وفاة سيدة الجيزة وسر مرضها | تغطية خاصة

تخفيضات كبيرة مع ترقب المصريين لـ الجمعة البيضاء | تغطية خاصة

عندها وحشة جميلة.. أول حديث للفنانة شيرين بعد خروجها من المستشفى| فيديو جراف

نهاية رسالتي.. مارين الحيمر تكشف كيفية دخولها الإسلام وهكذا علقت |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ