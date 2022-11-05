مفيش سلبيات في شرم الشيخ.. إشادات واسعة من الشباب المشاركين بقمة المناخ

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، من شرم الشيخ لمتابعة فعاليات قمة مؤتمر المناخ .

وعرض الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، تقريرا عن فعاليات تنظيم الحصول على التصاريح للمشاركين في قمة المناخ .

وقالت إحدى الفتيات المشاركات في تنظيم قمة المناخ :" نقوم بتنظيم حصول المشاركين في قمة المناخ على التصاريح ولدينا مكان مخصص لذوي الهمم ".

وقال أحد الشباب المشاركين في قمة المناخ :" كل شيء سريع وسهل والتنظيم على أعلى مستوى لفعاليات قمة المناخ ".

وأكمل شاب آخر :" سعيد بالمشاركة في قمة المناخ ومش لاقي أي سلبيات وأنا معجب بحضارة مصر والهوية البصرية المؤكدة على الحضارة ".