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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيش سلبيات في شرم الشيخ.. إشادات واسعة من الشباب المشاركين بقمة المناخ

صدى البلد

قدم الإعلامي أحمد موسى،  حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، من شرم الشيخ لمتابعة فعاليات قمة مؤتمر المناخ .

 

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تمويل دولي.. أحمد موسى: مصر لا تصرف على تنظيم قمة المناخ

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تجهيزات استقبال ضيوف قمة المناخ| وصول مدبولي ووزير الطيران مطار شرم الشيخ الدولي

 

وعرض الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،  تقريرا عن  فعاليات تنظيم  الحصول على التصاريح للمشاركين في قمة المناخ .

 

وقالت إحدى الفتيات المشاركات في  تنظيم قمة المناخ :"  نقوم بتنظيم حصول المشاركين في قمة المناخ على التصاريح ولدينا مكان مخصص لذوي الهمم ".

 

وقال أحد الشباب  المشاركين في قمة المناخ :"  كل شيء سريع  وسهل والتنظيم على أعلى مستوى لفعاليات قمة المناخ ".

 

وأكمل شاب آخر :" سعيد بالمشاركة في قمة المناخ ومش لاقي أي سلبيات وأنا معجب بحضارة مصر  والهوية البصرية المؤكدة على الحضارة ".

المناخ قمة المناخ شرم الشيخ اخبار التوك شو أحمد موسى

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