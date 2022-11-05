استشاري بالأمم المتحدة: مصر تقود العالم لمناقشة قضية المناخ فى أكبر تجمع دولي

أكد استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة الدكتور سمير طنطاوي، أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)؛ يعتبر أكبر تجمع دولي يناقش ملف التغيرات المناخية من مختلف الاتجاهات.

قال طنطاوي - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية "صدى البلد" إن مؤتمر المناخ يناقش تخفيف الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، منوها إلى أن أنظار العالم تتجه إلى مدينة شرم الشيخ خلال الأسبوعين المقبلين لأن مصر تقود العالم لمناقشة قضية التغيرات المناخية على أرضها، مبينا في الوقت ذاته أن مصر ستسلم رئاسة القمة الـ 28 المقبلة للإمارات.

لفت إلى أن هناك تحديات كثيرة تصاحب قمة المناخ بشرم الشيخ، على خلفية الأزمة الروسية-الأوكرانية، والتوتر الأمريكي-الصيني وأزمات الغذاء والطاقة والركود الاقتصادي العالمي، علاوة على التحديات التفاوضية مثل موضوعات تمويل المناخ وموضوعات نقل التكنولوجيا والتكيف مع تغير المناخ.

أوضح أن منظمة الطاقة العالمية وضعت للعالم الوصول إلى الحياد الكربوني سنة 2050، مبينا أن مفهوم الحياد يعني أن حجم الغازات التى يصدرها الكوكب تعادل حجم الانبعاثات التي يمتصها الكوكب.

لفت إلى أن الوصول إلى هذا المفهوم يتطلب إجراءات حاسمة ومخطط زمني وآليات تنفيذ وتكنولوجيات واضحة.

تنطلق أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ “كوب 27” بشرم الشيخ غد الأحد، حتى الثامن عشر من نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة النطاق من جانب زعماء دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون البيئة والمناخ وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.