القومي للبحوث الفلكية ينظم ندوة عن مشاكل الطاقة والمياه فى مصر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن مشاركته فى الجناح الأخضر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 ( قمة المناخ ) بشرم الشيخ خلال الفترة من 7 وحتى 18 نوفمبر 2022.

واوضح المعهد أن خلال الفعاليات سيكون هناك ندوة مصغرة يوم الأربعاء 9 نوفمبر من الساعة 12 وحتى الساعة الثانية عن دور المعهد فى مجالات الرصد والتكيف لمشاكل الطاقة والمياه فى مصر وحوض النيل.

وعلي جانب آخر استضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الاجتماع الأول لأمناء الروابط العلمية التابعة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور عبدالمجيد بن عمارة الأمين العام للاتحاد، والدكتور جاد القاضي رئيس المعهد وأمين الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، والدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث الفلزات وأمين عام رابطة علوم المواد والنانوتكنولوجي، والدكتور حاتم عودة الأمين العام المساعد السابق للاتحاد.

وخلال الاجتماع، استعرض أمناء الروابط أنشطتهم المُختلفة على مستوى جميع أنحاء الوطن العربي خلال العام الماضي، وكذلك مُناقشة خطط العام القادم لتلك الروابط، والتي تنوعت ما بين مؤتمرات، وورش عمل، وندوات تثقيفية وتوعوية بمجالات عمل كل رابطة، بالإضافة إلى مدارس علمية على غرار المدرسة العربية للفيزياء الفلكية، وكذلك برامج بناء القدرات، وتأهيل الشباب التابعين لمجالات عمل تلك الروابط.

كما تم مُناقشة بنود النظام الأساسي لعمل تلك الروابط، من حيث اختيار أمناء الروابط ومقار عملها وأنشطتها المُختلفة، فضلًا عن مُناقشة بعض التعديلات المُقترحة؛ لتنشيط عمل تلك الروابط بما يسهم فى تفعيل المزيد من أوجه التعاون العربي.

