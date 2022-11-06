عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث الفلكية ينظم ندوة عن مشاكل الطاقة والمياه فى مصر

المعهد القومي للبحوث
المعهد القومي للبحوث الفلكية

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن مشاركته فى الجناح الأخضر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 ( قمة المناخ ) بشرم الشيخ خلال الفترة من 7 وحتى 18 نوفمبر 2022.

واوضح المعهد أن خلال الفعاليات سيكون هناك ندوة مصغرة يوم الأربعاء 9 نوفمبر من الساعة 12 وحتى الساعة الثانية عن دور المعهد فى مجالات الرصد والتكيف لمشاكل الطاقة والمياه فى مصر وحوض النيل.

وعلي جانب آخر استضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الاجتماع الأول لأمناء الروابط العلمية التابعة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،  وبحضور الدكتور  عبدالمجيد بن عمارة الأمين العام للاتحاد، والدكتور جاد القاضي رئيس المعهد وأمين الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، والدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث الفلزات وأمين عام رابطة علوم المواد والنانوتكنولوجي، والدكتور حاتم عودة الأمين العام المساعد السابق للاتحاد.

قرار من التعليم العالي بإضافة برامج دراسية جديدة عن التغيرات المناخية

وخلال الاجتماع، استعرض أمناء الروابط أنشطتهم المُختلفة على مستوى جميع أنحاء الوطن العربي خلال العام الماضي، وكذلك مُناقشة خطط العام القادم لتلك الروابط، والتي تنوعت ما بين مؤتمرات، وورش عمل، وندوات تثقيفية وتوعوية بمجالات عمل كل رابطة، بالإضافة إلى مدارس علمية على غرار المدرسة العربية للفيزياء الفلكية، وكذلك برامج بناء القدرات، وتأهيل الشباب التابعين لمجالات عمل تلك الروابط.
كما تم مُناقشة بنود النظام الأساسي لعمل تلك الروابط، من حيث اختيار أمناء الروابط ومقار عملها وأنشطتها المُختلفة، فضلًا عن مُناقشة بعض التعديلات المُقترحة؛ لتنشيط عمل تلك الروابط بما يسهم فى تفعيل المزيد من أوجه التعاون العربي.
 

قمة المناخ المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية COP27 مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية مشاكل الطاقة والمياه مشاكل الطاقة والمياه فى مصر وحوض النيل Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك.. تفاصيل

أحمد حسن: 7 رعاة للنادي الأهلي في الموسم الجديد

عرض جديد من فيوتشر لضم نجمي الأهلي.. تفاصيل

رفضوا وجوده| انفعال نجوم فيلم التاروت على صاحب واقعة مطعم الكشري باللوكيشن

احذروا الزمالك .. خالد الغندور : الأهلي قبل مباراة السوبر غير بعده

العربية إتعجنت.. عبد الستار يفقد زوجته وأبنائه الثلاثة في حادث مأساوي بمطروح| القصة الكاملة

ماتت «أوفر دوس».. التحريات: سيدة الجيزة مصابة بالإيدز بسبب علاقاتها المتعددة|ما القصة؟

سلة الاتحاد السكندري إلي ربع نهائي دوري المرتبط

ترشيحاتنا

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

طفرات بـ«جدري القردة» تُسبب انتشاراً سريعاً للفيروس

نهي سمير: مصر يقع على عاتقها إقناع الدول المتقدمة بخطورة الآثار السلبية للتغيرات المناخية

مترجم لافتات قمة المناخ: لما شغلي يتعرض في التليفزيون هبقى مبسوط وفخور لبلدي

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.. فوائد متعددة تحققها مصر من زراعة الجوجوبا

لاستضافة شباب قمة المناخ .. صبحي: المدينة الشبابية بشرم الشيخ تملك إمكانيات عالمية جذبت شباب المؤتمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خضوعها لـ عمليات تجميل.. أول ظهور لـ جويل ماردينيان|شاهد

550 جنيها .. تفاصيل جديدة في رحلة صاحب واقعة الكشري نحو الشهرة| صور

ليلى علوى لبست الأصلى.. بشرى تثير الجدل بارتدائها فستان تقليد| شاهد

لو لسه والدة.. طبيب يقدم طرقا تخلصك من مغص الأطفال

فيديو

ظهور الكوليرا في مصر شائعة.. مستشار الرئيس يرد: نتعامل بشفافية |تغطية خاصة

الموضوع أخذ أكبر من حجمه.. عروس تثير الجدل بسبب «الأوتفيت» |فيديوجراف     

حقيقة مشاركة صاحب واقعة محل الكشري في فيلم.. تغطية خاصة

علاقات متعددة .. تفاصيل وفاة سيدة الجيزة وسر مرضها | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ