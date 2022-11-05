عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمشاركة 145 دولة.. أشرف صبحي: المدينة الشبابية بشرم الشيخ استضافت «مؤتمر الشباب للمناخ»|فيديو

وزير الرياضة
وزير الرياضة

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن  شرم الشيخ تغيرت  بشكل كامل استعدادًا لقمة المناخ ، مضيفًا: "وزارة الشباب والرياضة إحدى الوزارات المنظمة لمؤتمر الشباب للمناخ ".

 

txt

قمة المناخ.. مشرفة مشروع صاحبات اليد الذهبية تكشف دوره في تمكين المرأة

txt

أحمد موسى عن فندق كليوباترا اكواريوم بشرم الشيخ: ياسلام على الجمال

وقال أشرف صبحي  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أي دولة تنظم قمة المناخ تقوم بتنظيم اتفاقية المناخ للشباب".

 

وأضاف أشرف صبحي: "تم تنظيم مؤتمر الشباب للمناخ  في المدينة الشبابية بشرم الشيخ بمشاركة 145 دولة ومشاركة 1100 شاب من مختلف دول العالم ".

 

وتابع اشرف صبحي: "لدينا مدينة شبابية رياضية على أعلى مستوى في شرم الشيخ ولدينا محطة كهرباء بالطاقة الشمسية في هذه المدينة".

واكمل اشرف صبحي : "لدينا فندق في المدينة الشبابية  يسع لأكثر من 400 فرد، وكافة قيادات الأمم المتحدة شاركت معنا في كافة فعاليات مؤتمر المناخ للشباب ".

أشرف صبحي أحمد موسى شرم الشيخ مؤتمر المناخ اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك.. تفاصيل

أحمد حسن: 7 رعاة للنادي الأهلي في الموسم الجديد

احذروا الزمالك .. خالد الغندور : الأهلي قبل مباراة السوبر غير بعده

مصرع 5 من أسرة واحدة.. شاهد| اللقطات الأولى لحادث محور الضبعة

130 جنيها للجملي.. أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

العربية إتعجنت.. عبد الستار يفقد زوجته وأبنائه الثلاثة في حادث مأساوي بمطروح| القصة الكاملة

ماتت «أوفر دوس».. التحريات: سيدة الجيزة مصابة بالإيدز بسبب علاقاتها المتعددة|ما القصة؟

صوت لفخر العرب.. محمد صلاح يتصدر استفتاء جلوب سوكر لجائزة أفضل لاعب بالعالم

ترشيحاتنا

يتصل بعملاء البنوك للنصب عليهم|موظف مزيف يواجه الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه

كامل الوزير: محطة سكك حديد بشتيل ستكون الأكبر في مصر

وزير النقل : محطة بشتيل تبادلية بـ10 خطوط سكة حديد | فيديو

مدير عام جوجل مصر: نستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات بمحركاتنا عام 2030

بسرعة الصاروخ.. صعود كبير في أسعار الذهب

نبص على الحاجة الكويسة.. وزير الرياضة : ننظم رحلات شبابية لزيارة شرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير لحمة أو فراخ .. طريقة عمل اللانشون

رفضوا وجوده| انفعال نجوم فيلم التاروت على صاحب واقعة مطعم الكشري باللوكيشن

ماذا يحدث لجسمك عند تدليكه بـ زيت اليانسون؟.. النتيجة ستدهشك

سعر خيالي .. مزاد على دلة قهوة نادرة في الرياض | شاهد

فيديو

حقيقة مشاركة صاحب واقعة محل الكشري في فيلم.. تغطية خاصة

علاقات متعددة .. تفاصيل وفاة سيدة الجيزة وسر مرضها | تغطية خاصة

تخفيضات كبيرة مع ترقب المصريين لـ الجمعة البيضاء | تغطية خاصة

عندها وحشة جميلة.. أول حديث للفنانة شيرين بعد خروجها من المستشفى| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ