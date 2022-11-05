بمشاركة 145 دولة.. أشرف صبحي: المدينة الشبابية بشرم الشيخ استضافت «مؤتمر الشباب للمناخ»|فيديو

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن شرم الشيخ تغيرت بشكل كامل استعدادًا لقمة المناخ ، مضيفًا: "وزارة الشباب والرياضة إحدى الوزارات المنظمة لمؤتمر الشباب للمناخ ".

وقال أشرف صبحي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أي دولة تنظم قمة المناخ تقوم بتنظيم اتفاقية المناخ للشباب".

وأضاف أشرف صبحي: "تم تنظيم مؤتمر الشباب للمناخ في المدينة الشبابية بشرم الشيخ بمشاركة 145 دولة ومشاركة 1100 شاب من مختلف دول العالم ".

وتابع اشرف صبحي: "لدينا مدينة شبابية رياضية على أعلى مستوى في شرم الشيخ ولدينا محطة كهرباء بالطاقة الشمسية في هذه المدينة".

واكمل اشرف صبحي : "لدينا فندق في المدينة الشبابية يسع لأكثر من 400 فرد، وكافة قيادات الأمم المتحدة شاركت معنا في كافة فعاليات مؤتمر المناخ للشباب ".