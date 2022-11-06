عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بجوائز مالية تصل إلي 5200 جنيه.. جامعة عين شمس تنظم بطولة في كرة القدم الخماسية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنطلق اليوم"الأحد" فعاليات بطولة كأس "من أجل مصر" بـ جامعة عين شمس الذى تنظمه أسرة من أجل مصر المركزية في كرة القدم الخماسية، وتنس الطاولة وتستمر حتى يوم ١٦ من الشهر نفسه.

تقام البطولة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور حاتم ربيع رائد الأسرة بجامعة عين شمس.

كما تقام فعاليات البطولة بملاعب كليات: (التجارة - الطب - الهندسة - الصيدلة).

ويشارك في البطولة الطلاب من جميع كليات الجامعة، كما أن الاشتراك مجاني.

قرار من التعليم العالي بإضافة برامج دراسية جديدة عن التغيرات المناخية

وأشار الدكتور حاتم ربيع، إلى أن إقامة البطولة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بدعم الأنشطة الطلابية في كافة المجالات وعلى رأسها الرياضة لبناء جيل سليم من الشباب بدنيا ومعنويا، وللاستغلال الأمثل لطاقات الشباب والترويح عنهم ، ولتعميق روح التنافس الشريف.

وأكد " ربيع " أن هناك إقبال طلابي الكبير على المشاركة في البطولة، حيث يشارك في مسابقة كرة القدم الخماسية ٢٥٦ فريقا، بواقع ٢٠٤٨ طالبا ، ويتكون فريق كرة القدم الخماسية الواحد من ٥ لاعبين أساسيين و ٣ احتياطيين، لذا تعد أكبر دورة فى الجامعات المصرية من حيث مشاركة الطلاب ، ويحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على ٥٢٠٠ ج، والثاني ٤٠٠٠ ج ، والثالث ٣٢٠٠ ج.

أما مسابقة تنس الطاولة فيتنافس فيها ٦٤ طالب ومن المقرر أن يحصل الفائز بالمركز الأول على ٦٠٠ ج ، والثاني ٥٠٠ ج ، والثالث ٤٠٠ ج.

وأشار إلى حرص الدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على نجاح البطولة ودعمه لها ومشاركته للطلاب في لحظات الفوز والتكريم في نهاية كل بطولة.

جامعة عين شمس فعاليات بطولة كأس من أجل مصر أسرة من أجل مصر المركزية كرة القدم الانشطة الطلابية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك.. تفاصيل

رفضوا وجوده| انفعال نجوم فيلم التاروت على صاحب واقعة مطعم الكشري باللوكيشن

أحمد حسن: 7 رعاة للنادي الأهلي في الموسم الجديد

عرض جديد من فيوتشر لضم نجمي الأهلي.. تفاصيل

احذروا الزمالك .. خالد الغندور : الأهلي قبل مباراة السوبر غير بعده

ماتت «أوفر دوس».. التحريات: سيدة الجيزة مصابة بالإيدز بسبب علاقاتها المتعددة|ما القصة؟

سلة الاتحاد السكندري إلي ربع نهائي دوري المرتبط

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

ترشيحاتنا

عايز أرجع زي زمان.. خالد الغندور يفجر مفاجأة حول رحيله عن قناة الزمالك

علي جمعة: النبي كان يواصل الصوم ثلاثة أيام.. والصحابة قلدوه ومعرفوش

استخدمها فورا.. 7 مميزات أساسية لجميع مستخدمي واتساب

ميكونش فيه العادة دي.. غادة إبراهيم تكشف مواصفات فتى أحلامها

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 6-11-2022

بورصة السيارات | كسرت حاجز المليون جنيه .. أسعار بايك X7 موديل 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مصحف.. من هى الفتاة التى ختمت القرآن فى 10 ساعات ؟

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

بعد خضوعها لـ عمليات تجميل.. أول ظهور لـ جويل ماردينيان|شاهد

550 جنيها .. تفاصيل جديدة في رحلة صاحب واقعة الكشري نحو الشهرة| صور

فيديو

ظهور الكوليرا في مصر شائعة.. مستشار الرئيس يرد: نتعامل بشفافية |تغطية خاصة

الموضوع أخذ أكبر من حجمه.. عروس تثير الجدل بسبب «الأوتفيت» |فيديوجراف     

حقيقة مشاركة صاحب واقعة محل الكشري في فيلم.. تغطية خاصة

علاقات متعددة .. تفاصيل وفاة سيدة الجيزة وسر مرضها | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ