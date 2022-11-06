بجوائز مالية تصل إلي 5200 جنيه.. جامعة عين شمس تنظم بطولة في كرة القدم الخماسية

تنطلق اليوم"الأحد" فعاليات بطولة كأس "من أجل مصر" بـ جامعة عين شمس الذى تنظمه أسرة من أجل مصر المركزية في كرة القدم الخماسية، وتنس الطاولة وتستمر حتى يوم ١٦ من الشهر نفسه.

تقام البطولة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور حاتم ربيع رائد الأسرة بجامعة عين شمس.

كما تقام فعاليات البطولة بملاعب كليات: (التجارة - الطب - الهندسة - الصيدلة).

ويشارك في البطولة الطلاب من جميع كليات الجامعة، كما أن الاشتراك مجاني.

وأشار الدكتور حاتم ربيع، إلى أن إقامة البطولة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بدعم الأنشطة الطلابية في كافة المجالات وعلى رأسها الرياضة لبناء جيل سليم من الشباب بدنيا ومعنويا، وللاستغلال الأمثل لطاقات الشباب والترويح عنهم ، ولتعميق روح التنافس الشريف.

وأكد " ربيع " أن هناك إقبال طلابي الكبير على المشاركة في البطولة، حيث يشارك في مسابقة كرة القدم الخماسية ٢٥٦ فريقا، بواقع ٢٠٤٨ طالبا ، ويتكون فريق كرة القدم الخماسية الواحد من ٥ لاعبين أساسيين و ٣ احتياطيين، لذا تعد أكبر دورة فى الجامعات المصرية من حيث مشاركة الطلاب ، ويحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على ٥٢٠٠ ج، والثاني ٤٠٠٠ ج ، والثالث ٣٢٠٠ ج.

أما مسابقة تنس الطاولة فيتنافس فيها ٦٤ طالب ومن المقرر أن يحصل الفائز بالمركز الأول على ٦٠٠ ج ، والثاني ٥٠٠ ج ، والثالث ٤٠٠ ج.

وأشار إلى حرص الدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على نجاح البطولة ودعمه لها ومشاركته للطلاب في لحظات الفوز والتكريم في نهاية كل بطولة.