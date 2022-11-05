عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي : قمة المناخ تناقش أوجاع وهموم الكرة الأرضية | فيديو

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن  قمة المناخ الدولي أو "كوب 27" المنعقدة في شرم الشيخ  يحضرها 40 ألف مشارك.

معقبًا: "40 ألف مشارك لديه هموم ومقترحات للقضية الأكثر إزعاجًا للكرة الأرضية وهي قضية المناخ"، مشيرًا إلى أن الدولة من أكبر وأصغر موظف تعمل من أجل خروج القمة بأفضل وأبهى صورة.

txt

قمة المناخ.. مشرفة مشروع صاحبات اليد الذهبية تكشف دوره في تمكين المرأة

txt

برلماني: حماة الوطن تبني سياسات وطنية للتعامل مع التحديات الخاصة بتغيرات المناخ


وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن مصر في هذه القمة قامت بتجهيزات وترتيبات غير مسبوقة، خاصة وأن هذه القمة تعتبر الأهم لأنها تناقش اوجاع وهموم الكرة الأرضية، وتعتبر أضخم قمة من حيث وجود أكثر من 100 زعيم ورئيس دولة.

وتابع أن الكرة الأرضية تتحرك على قضبان من القلق بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وارتفاع منسوب مياه البحار بسبب ذوبان الجليد ، خلاف معاناة الكثير من الدول من الجفاف مثل إيطاليا، وهناك مناطق أخرى تشهد فيضانات لأول مرة في أمريكا اللاتينية، أو بعض الدول العربية التي كانت فكرة وجود فيضان في هذه الدول ضربًا من الخيال.

نشأت الديهي القضية كوب 27 الإعلامي نشأت الديهي قمة المناخ المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك.. تفاصيل

أحمد حسن: 7 رعاة للنادي الأهلي في الموسم الجديد

احذروا الزمالك .. خالد الغندور : الأهلي قبل مباراة السوبر غير بعده

مصرع 5 من أسرة واحدة.. شاهد| اللقطات الأولى لحادث محور الضبعة

130 جنيها للجملي.. أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

العربية إتعجنت.. عبد الستار يفقد زوجته وأبنائه الثلاثة في حادث مأساوي بمطروح| القصة الكاملة

ماتت «أوفر دوس».. التحريات: سيدة الجيزة مصابة بالإيدز بسبب علاقاتها المتعددة|ما القصة؟

صوت لفخر العرب.. محمد صلاح يتصدر استفتاء جلوب سوكر لجائزة أفضل لاعب بالعالم

ترشيحاتنا

يتصل بعملاء البنوك للنصب عليهم|موظف مزيف يواجه الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه

كامل الوزير: محطة سكك حديد بشتيل ستكون الأكبر في مصر

وزير النقل : محطة بشتيل تبادلية بـ10 خطوط سكة حديد | فيديو

مدير عام جوجل مصر: نستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات بمحركاتنا عام 2030

بسرعة الصاروخ.. صعود كبير في أسعار الذهب

نبص على الحاجة الكويسة.. وزير الرياضة : ننظم رحلات شبابية لزيارة شرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير لحمة أو فراخ .. طريقة عمل اللانشون

رفضوا وجوده| انفعال نجوم فيلم التاروت على صاحب واقعة مطعم الكشري باللوكيشن

ماذا يحدث لجسمك عند تدليكه بـ زيت اليانسون؟.. النتيجة ستدهشك

سعر خيالي .. مزاد على دلة قهوة نادرة في الرياض | شاهد

فيديو

الموضوع أخذ أكبر من حجمه.. عروس تثير الجدل بسبب «الأوتفيت» |فيديوجراف     

حقيقة مشاركة صاحب واقعة محل الكشري في فيلم.. تغطية خاصة

علاقات متعددة .. تفاصيل وفاة سيدة الجيزة وسر مرضها | تغطية خاصة

تخفيضات كبيرة مع ترقب المصريين لـ الجمعة البيضاء | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ