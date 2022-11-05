نشأت الديهي : قمة المناخ تناقش أوجاع وهموم الكرة الأرضية | فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قمة المناخ الدولي أو "كوب 27" المنعقدة في شرم الشيخ يحضرها 40 ألف مشارك.

معقبًا: "40 ألف مشارك لديه هموم ومقترحات للقضية الأكثر إزعاجًا للكرة الأرضية وهي قضية المناخ"، مشيرًا إلى أن الدولة من أكبر وأصغر موظف تعمل من أجل خروج القمة بأفضل وأبهى صورة.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن مصر في هذه القمة قامت بتجهيزات وترتيبات غير مسبوقة، خاصة وأن هذه القمة تعتبر الأهم لأنها تناقش اوجاع وهموم الكرة الأرضية، وتعتبر أضخم قمة من حيث وجود أكثر من 100 زعيم ورئيس دولة.

وتابع أن الكرة الأرضية تتحرك على قضبان من القلق بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وارتفاع منسوب مياه البحار بسبب ذوبان الجليد ، خلاف معاناة الكثير من الدول من الجفاف مثل إيطاليا، وهناك مناطق أخرى تشهد فيضانات لأول مرة في أمريكا اللاتينية، أو بعض الدول العربية التي كانت فكرة وجود فيضان في هذه الدول ضربًا من الخيال.