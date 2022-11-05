بايدن يصف المتظاهرين بـ الحمقى بسبب حمل لافتات مناهضة للاشتراكية

وقفوا خارج قاعة يتواجد بها

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت متظاهرين تجمعوا خارج موقع كان يتحدث فيه، واصفا إياهم بـ"البلهاء" لوصفهم الديمقراطيين بـ "الاشتراكيين" بسبب نهجهم في سياسة الرعاية الصحية، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج .



وصف الرئيس بايدن المحتجين الذين يحملون لافتات تدين الاشتراكية التي ينتهجهها الحزب الديمقراطي بـ "الحمقى - البلهاء-"، محذرًا من محاولات أنالجمهوريين قطع الطريق على استمرار وجود الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية لكل الأمريكيين، وذلك في حال إذا فازوا بالسيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء.

أشار بايدن إلى استنكاره إلى الشعارات المناهضة للجمهوريين، بما في ذلك تلك التي كتب عليها "الاشتراكية سيئة"، ورفعها في لافتات، من قبل مجموعة من المتظاهرين خارج تجمع حاشد نظمه صباح اليوم السبت في جوليت إلينوي.

وقال "أحببت شعارات الاشتراكية. لا أحد يشك في أنني أعني ما أقوله".

وتجمع العشرات من المتظاهرين خارج مدرسة كان يتواجد بها بايدن، حاملين لافتات عليها عبارات مثل "هيا بنا نذهب براندون" و "أنهوا الاشتراكية " ، وفقا لما ذكرته صحيفة ذا هيل.