شتاء طويل بالدولة الأوروبية | انخفاض احتياطيات الغاز في ألمانيا

كشف رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات، كلاوس مولر، عن انخفاض احتياطي الغاز في خزاناته تحت الأرضية في ألمانيا، وذلك للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر.

وحسب ما نقلته "روسيا اليوم"، أضاف مولر "على مدار الأشهر الماضية، ارتفع مستوى الغاز في منشآت التخزين الألمانية بشكل منتظم، حيث وصل إلى 99.3% بحلول الثالث من نوفمبر، وساهم الطقس الحار في أكتوبر في انخفاض استهلاك الطاقة".

ولفت: "لقد خزنا الكثير من الغاز، لكن الشتاء يمكن أن يستمر لفترة طويلة".

نفاد الغاز

وكان مولر حذر في وقت سابق، من احتمال نفاد الغاز من مواقع التخزين في البلاد بسرعة، إن كان فصل الشتاء شديد البرودة.

وقال كلاوس مولر في مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية أمس الجمعة، "قد يكون الشتاء معتدلا حتى نهاية شهر يناير، ومع ذلك، فإن بضعة أيام باردة متجمدة كافية لزيادة كبيرة في استهلاك الغاز".

وأضاف "نعلم من البيانات التاريخية أنه عندما يصبح الجو باردا حقا، يتم استنزاف صهاريج التخزين بسرعة".

ولفت إلى أن الحكومة الفيدرالية إلى جانب الدول الأوروبية الأخرى ووزارات الدفاع تقوم بفحص ما إذا كانوا مستعدين بشكل كاف لمثل هذه السيناريوهات.

وأكد المسؤول الألماني: "لا تساعدنا محطات الطاقة النووية كثيرا في كمية الكهرباء التي تنتجها".