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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب خلافات.. حبس شخص تعدى على شقيق زوجته بالسلام

حبس
حبس

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي علي شقيق زوجته بالضرب مستخدما سلاح أبيض وإصابته بسبب خلافات بينهما بمنطقة السلام ثان.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كان قد تعدي شخص على شقيق زوجته بالضرب مستخدماً سلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته بسبب خلافات بينهما، تم ضبطه ، وامر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة بعرض المتهم والسلاح علي النيابة للتحقيق .

تبلغ للمقدم محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح طعنى بالصدر .

ووجه اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بسرعه بالإنتقال والفحص ، وبسؤال المصاب إتهم زوج شقيقته مقيم بدائرة القسم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات بينهما، نتج عن ذلك إصابته .

تم إستهداف المتهم وضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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