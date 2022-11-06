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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خدمة عملاء.. حبس المتهم بالنصب على عملاء البنوك بمدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين وايهامهم بأنه موظف بأحد البنوك وسحب مبلغ مالى من الفيزا كارت الخاصة بهم.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كان قد ضبط رجال المباحث بالقاهرة أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين وإيهامهم بأنه موظف بأحد البنوك ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من أحد المواطنين بالمعاش بقيام أحد الأشخاص بالإتصال به هاتفياً وإيهامه بأنه موظف بأحد البنوك وطلب منه مراجعة بعض البيانات وإعطاء المُبلغ له أرقام الفيزا خاصته وعقب ذلك أكتشف قيامه بسحب مبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بقيادة اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل وله معلومات جنائية مقيم محافظة المنيا تم إستهدافه وضبطه.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأضاف بقيامه بإجراء عمليات شراء أجهزة إلكترونية " هواتف - أجهزة كمبيوتر " عبر الإنترنت والتخلص من الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام .
وباستدعاء المُبلغ إتهمه بالنصب والإحتيال كما قام المتهم بسداد كامل المبلغ المستولى عليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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