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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس 5 أشخاص لتنقيبهم عن الأثار بالقاهرة

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 5 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم  بالتنقيب عن عن الآثار داخل حديقة عقار بدائرة القسم.

وكانت قد قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن عن الآثار داخل حديقة عقار بدائرة القسم.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

البحث عن آثار في القاهرة.. دومًا ما يراود حلم الثراء السريع الكثير من الأشخاص الحالمين بما يسمى الكنز الأثري ، حيث قام 5 أشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل حديقة عقار بالقاهرة الجديدة إلا أن رجال الأمن ألقوا القبض عليهم .

 أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة قيام عدد 4 أشخاص وسيدة لثلاثة منهم معلومات جنائية بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل حديقة أحد العقارات في شمال القاهرة.

تم استهدافهم ونجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة في ضبطهم وبحوزتهم عدد 7 هواتف محمولة وسيارتين ملك شقيق أحدهم وأدوات الحفر والتنقيب ، كما عُثر على حفرة بعمق 20 مترًا .

واعترفوا أمام الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة.. بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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