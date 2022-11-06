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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 5 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سيارة وعرضها بسعر بخس بدائرة القسم بأسلوب توصيل الأسلاك.

كانت قد قررت نيابة السلام الجزئية، حبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سيارة وعرضها بسعر بخس بدائرة القسم بأسلوب توصيل الأسلاك.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال الأمن بالقاهرة ، في ضبط ٥ أشخاص لتورطهم في سرقة سيارة وعرضها للبيع بثمن بخس .

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من صاحب معرض سيارات بالسلام أول قرر بقيام 3 أشخاص بعرض سيارة للبيع بثمن لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة.

وبالإنتقال أمكن ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بعين شمس ، وبحوزتهم سيارة "فان" ، وبالفحص تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهتهم أقروا بشراء السيارة من عاطل - مقيم بعين شمس مقابل مبلغ مالى، وأضافوا بعلمهم بأنها من متحصلات واقعة سرقة وعقب ذلك قاموا بالإستعانة بـ عامل له معلومات جنائية لتغيير لون السيارة أمكن ضبط الأخيران .

وبمواجهة الأول بأقوال المتهمين أيدها وإعترف بسرقة السيارة بأسلوب "توصيل الأسلاك" .

وبمواجهة الثانى أقر بقيامه بتغيير لون السيارة ، ونفى علمه بأنها متحصلات واقعة سرقة.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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