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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس عصابة السرقة من داخل العيادات والشركات بمصر الجديدة

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم  بالتخصص في السرقة من داخل العيادات و الشركات بأسلوب "المغافلة".

كانت قد قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم  بالتخصص في السرقة من داخل العيادات و الشركات بأسلوب "المغافلة".

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كان رجال مباحث القاهرة ألقوا القبض على عصابة تخصصت في السرقة من داخل العيادات والشركات بأسلوب "المغافلة".

تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله، مدير مباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من مساعدة طبيب، مقيمة بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، باكتشافها سرقة مبلغ مالى وهاتف محمول حال تواجدها بالعيادة محل عملها بدائرة القسم، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة التي اشرف عليها اللواء علاء بشندي، مدير المباحث الجنائية، تم تحديد مرتكبي الواقعة، وهما شخصان، مقيمان بمحافظتى "القاهرة والغربية".

تم ضبطهما وبحوزة أحدهما كمية من البودر المخدر، واعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل العيادات والشركات بأسلوب "المغافلة"، وأقرا بارتكابهما 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات ومبلغ مالى لدى عميلهما "سيئ النية"، وتم ضبطه.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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