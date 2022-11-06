شرم الشيخ متطورة.. إشادات من السائحين باستعدادات مصر لقمة المناخ |فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا عن حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وخالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ كرنفال فني على هامش مؤتمر المناخ للشباب.

وقالت سائحة أجنبية: "شرم الشيخ مدينة متطورة ومتحضرة وهي مدينة السلام".

من جانبه قال أحد السائحين: "أحببت من ظهر الجبال كثيرًا والشباب المصري مرح للغاية".

وتابعت سائحة أخرى: "الشباب لديهم الكثير من الأفكار للتعامل مع تغير المناخ، ومن الممكن أن نرى هذه الأفكار تُطبق على أرض الواقع".

وأكمل سائح آخر: "العالم مليء بالشباب أصحاب الأفكار المبدعة التي يمكن استخدامها لحل مسألة تغير المناخ".

