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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس خادمة سرقت ذهب سيدة تعمل لديها بالجمالية

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الجمالية، تجديد حبس سيدة ، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من مسكن إحدى السيدات بأسلوب المغافلة والتى تعمل طرفها.

كانت قد قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من مسكن إحدى السيدات بأسلوب المغافلة والتى تعمل طرفها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال الأمن سيدة بالقاهرة؛ لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من مسكن إحدى السيدات بأسلوب "المغافلة".

تبلغ لقسم شرطة الجمالية بقيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

بالانتقال تبين أنها سيدة مقيمة في العمرانية بالجيزة وبحوذتها مشغولات ذهبية مجهولة المصدر .

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات تعمل طرفها بأسلوب "المُغافلة".

وباستدعاء المجنى عليها تعرّفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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