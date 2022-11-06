عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عادل حمودة: رؤساء أمريكا يحرصون على رضا اللوبي اليهودي أو "تقوم القيامة"

عادل حموده
عادل حموده

أكد الكاتب الصحفي عادل حموده، ان  القانون الأمريكي يسمح بوجود شركات علاقات عامة تروج للدول الأجنبية في الولايات المتحدة نفسها لتحقيق مصلحة ما، وذلك تحت إِشراف وزارة العدل الأمريكية نفسها،وتفرض عليها مبدأ الشفافية والعلانية في التمويل، على سبيل المثال اللوبي الصيني الذي يحمي تجارة الصين ويدعم زيادتها، ويمول المرشحين لمؤيدين لسياسة بكين في الانتخابات الأمريكية.

وتابع "حين قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بناء سور على الحدود المكسيكية، على الفور شكلت المكسيك لوبي لعرقلة هذا القرار، وهناك أيضا لوبي عربي لكنه يتقدم خطوات ويرجع خطوات، لكن اللوبي الأقوى هو اللوبي اليهودي (إيباك)".

وأضاف "إيباك هو اختصار لاسم اللجنة الأمريكية الصهيونية للشؤون العامة، وقد تعرض وزير الدفاع الأسبق شاك هيجل لهجوم داخل الكونجرس حين قال إن اللوبي اليهودي يرهب أعضاء الكونجرس نفسهم".


وأوضح "قوة اللوبي اليهودي تأتي من منظومة متكاملة في عالم المال والأعمال والميديا، بمجرد أن يهمس الرئيس الأمريكي بكلمة يفهم منها أنها ضد إسرائيل تقوم القيامة، ويرسل اللوبي الأمريكي مليون برقية غاضبة للبيت الأبيض في ساعة زمن، ولو استمر الرئيس على موقفه يتوقف اللوبي اليهودي عن دعمه، ولا مانع من إحراج الرئيس مثل ما حدث في قضية كلينتون ومونيكا، حيث وقف كلينتون أمام العالم وحكى تفاصيل حياته الشخصية، وهذا أكبر دليل على قوة اللوبي اليهودي".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك.. تفاصيل

أحمد حسن: 7 رعاة للنادي الأهلي في الموسم الجديد

رفضوا وجوده| انفعال نجوم فيلم التاروت على صاحب واقعة مطعم الكشري باللوكيشن

عرض جديد من فيوتشر لضم نجمي الأهلي.. تفاصيل

احذروا الزمالك .. خالد الغندور : الأهلي قبل مباراة السوبر غير بعده

العربية إتعجنت.. عبد الستار يفقد زوجته وأبنائه الثلاثة في حادث مأساوي بمطروح| القصة الكاملة

ماتت «أوفر دوس».. التحريات: سيدة الجيزة مصابة بالإيدز بسبب علاقاتها المتعددة|ما القصة؟

سلة الاتحاد السكندري إلي ربع نهائي دوري المرتبط

ترشيحاتنا

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

طفرات بـ«جدري القردة» تُسبب انتشاراً سريعاً للفيروس

نهي سمير: مصر يقع على عاتقها إقناع الدول المتقدمة بخطورة الآثار السلبية للتغيرات المناخية

مترجم لافتات قمة المناخ: لما شغلي يتعرض في التليفزيون هبقى مبسوط وفخور لبلدي

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.. فوائد متعددة تحققها مصر من زراعة الجوجوبا

لاستضافة شباب قمة المناخ .. صبحي: المدينة الشبابية بشرم الشيخ تملك إمكانيات عالمية جذبت شباب المؤتمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خضوعها لـ عمليات تجميل.. أول ظهور لـ جويل ماردينيان|شاهد

550 جنيها .. تفاصيل جديدة في رحلة صاحب واقعة الكشري نحو الشهرة| صور

ليلى علوى لبست الأصلى.. بشرى تثير الجدل بارتدائها فستان تقليد| شاهد

لو لسه والدة.. طبيب يقدم طرقا تخلصك من مغص الأطفال

فيديو

ظهور الكوليرا في مصر شائعة.. مستشار الرئيس يرد: نتعامل بشفافية |تغطية خاصة

الموضوع أخذ أكبر من حجمه.. عروس تثير الجدل بسبب «الأوتفيت» |فيديوجراف     

حقيقة مشاركة صاحب واقعة محل الكشري في فيلم.. تغطية خاصة

علاقات متعددة .. تفاصيل وفاة سيدة الجيزة وسر مرضها | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ